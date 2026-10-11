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Новости по тегу #Александр Лукашенко

Александр Лукашенко поздравил работников культуры с профессиональным праздником
11 октября 2026 07:37

Александр Лукашенко поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Пустовой: в Европе – недетский бунт, а у нас – повзрослевшее Содружество
10 октября 2026 17:33

Пустовой: в Европе – недетский бунт, а у нас – повзрослевшее Содружество

Вы не боитесь трудностей! Лукашенко направил поздравление хлеборобам Гомельской области
10 октября 2026 14:20

Вы не боитесь трудностей! Лукашенко направил поздравление хлеборобам Гомельской области

Лукашенко поздравил участников и гостей фестиваля-ярмарки «Дажынкi-2026» в Шклове
10 октября 2026 10:37

Лукашенко поздравил участников и гостей фестиваля-ярмарки «Дажынкi-2026» в Шклове

Лукашенко поздравил деятелей культуры с предстоящим профессиональным праздником
09 октября 2026 17:31

Лукашенко поздравил деятелей культуры с предстоящим профессиональным праздником

Лукашенко не сомневается в потенциале СНГ
09 октября 2026 17:11

Лукашенко не сомневается в потенциале СНГ

«Зачем терять то, что имеем». Лукашенко призвал руководство Молдовы подумать о простых людях
09 октября 2026 16:37

«Зачем терять то, что имеем». Лукашенко призвал руководство Молдовы подумать о простых людях

Совет глав государств СНГ официально утвердил тематику на 2028 и 2029 годы на заседании в Туркменистане
09 октября 2026 10:36

Совет глав государств СНГ официально утвердил тематику на 2028 и 2029 годы на заседании в Туркменистане

Главы государств СНГ утвердили заявление в связи с 35-летием организации
09 октября 2026 08:54

Главы государств СНГ утвердили заявление в связи с 35-летием организации

Лукашенко призвал страны СНГ укреплять экономическое сотрудничество
09 октября 2026 07:54

Лукашенко призвал страны СНГ укреплять экономическое сотрудничество

Лукашенко прокомментировал предстоящий выход Молдовы из СНГ
09 октября 2026 07:26

Лукашенко прокомментировал предстоящий выход Молдовы из СНГ

Лукашенко предложил Президенту Уганды осуществление проектов в сельском хозяйстве и гуманитарной сфере
09 октября 2026 06:10

Лукашенко предложил Президенту Уганды осуществление проектов в сельском хозяйстве и гуманитарной сфере