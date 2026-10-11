Александр Лукашенко, поздравляя с профессиональным праздником всех тех, кто делает нашу жизнь ярче и духовно богаче, отметил, что их созидательный труд и впредь будет способствовать обогащению белорусской культуры и успешному развитию страны.
«В богатой и образцовой Франции – такая разруха. В школах. Ой, а чему они там нас пытали учить?»
Президент также пожелал работникам сельского хозяйства здоровья, благополучия в семьях, достатка и уверенности в будущем.
Глава государства также пожелал всем крепкого здоровья, мира, семейного благополучия, достатка и новых трудовых успехов на благо Могилевской области и всей Беларуси.
Отечественная культура – многовековая летопись белорусского народа, в которой нашли отражение его богатая история, образы предков, народные традиции и лучшие черты национального характера, подчеркнул Александр Лукашенко.
Саммит глав государств СНГ прошел в Туркменистане.
Президент прокомментировал предстоящий выход страны из СНГ.
В СНГ 2028 год объявлен Годом социального развития и качества жизни, а 2029-й – Годом транспортной связанности.
Отдельный акцент сделан на развитии торговли, транспорта, ИКТ, правовых норм, науки, образования, культуры и молодежных обменов.
Об этом заявил Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств СНГ.
Глава государства на саммите Содружества Независимых Государств в Туркменистане подчеркнул, что такое решение – не отражение воли рядовых граждан республики, а следствие политики руководства страны, которое действует без должной дальновидности.
Александр Лукашенко поздравил Президента Уганды Йовери Мусевени с Днем Независимости. Глава государства заверил, что в Беларуси высоко ценят отношения дружбы, взаимопонимания и доверия, которые сложились с Угандой на протяжении десятилетий.
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