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Президент Беларуси: «Я уверен, что в этой пятилетке мы будем иметь свой хороший электромобиль»

10 июля 2020 18:16
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 10 июля посетил ЗАО «Атлант», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На выходе из цеха главу государства уже ждали. Пообщаться собрались бойцы студотряда и сотрудники предприятия.

Президент Беларуси: «Я уверен, что в этой пятилетке мы будем иметь свой хороший электромобиль»-1

Алесь Олешкевич меняет каникулы на работу в студотряде уже не первый год. В прошлом трудился на стройке Белорусской АЭС. Говорит: и деньги заработал, и опыт получил.

Президент Беларуси: «Я уверен, что в этой пятилетке мы будем иметь свой хороший электромобиль»-4

Алесь Олешкевич, боец студенческого отряда:
Понравилась сама работа. Может быть, с какой-то стороны она была тяжелая, но для меня это был большой опыт, я чему-то там научился.

Президент Беларуси: «Я уверен, что в этой пятилетке мы будем иметь свой хороший электромобиль»-7

БелАЭС в финальной стадии работ. Это значит, природного газа будем потреблять меньше. А электричества – больше.

Президент Беларуси: «Я уверен, что в этой пятилетке мы будем иметь свой хороший электромобиль»-10

Как человек, который причастен к большому проекту, Алесь не мог не спросить у Президента, значит ли это «зеленый» свет для электротранспорта?

Президент Беларуси: «Я уверен, что в этой пятилетке мы будем иметь свой хороший электромобиль»-13

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я ярый сторонник электромобилей. Это – будущее. Хорошо, что в этом мире выработался этот тренд, я это давно уже почувствовал. Ученые взялись за то, чтобы изобрести электромобиль. Образцы есть. Я недавно был на полигоне, видел эти образцы. Это не только как легковой транспорт, но и как грузовички-электромобили. Мы научились их делать. Нам надо сейчас их сделать красивыми и доступными по цене. И я уверен, что в этой пятилетке мы будем иметь свой хороший электромобиль. Плюс к тому, на Geely по китайским технологиям, с китайцами мы будем производить свой электрический автомобиль. Поэтому это уже реалии.

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Алесь Олешкевич # Фотофакт

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