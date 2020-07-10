Президент Беларуси: «Я уверен, что в этой пятилетке мы будем иметь свой хороший электромобиль»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я ярый сторонник электромобилей. Это – будущее. Хорошо, что в этом мире выработался этот тренд, я это давно уже почувствовал. Ученые взялись за то, чтобы изобрести электромобиль. Образцы есть. Я недавно был на полигоне, видел эти образцы. Это не только как легковой транспорт, но и как грузовички-электромобили. Мы научились их делать. Нам надо сейчас их сделать красивыми и доступными по цене. И я уверен, что в этой пятилетке мы будем иметь свой хороший электромобиль. Плюс к тому, на Geely по китайским технологиям, с китайцами мы будем производить свой электрический автомобиль. Поэтому это уже реалии.

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