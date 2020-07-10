«Точно и у нас так было». О чём разговаривали Александр Лукашенко и боец студотряда на «Атланте»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 10 июля посетил ЗАО «Атлант», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 10 июля посетил ЗАО «Атлант», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы справиться с возросшим спросом, работать на завод приглашают студентов. Организовали международный производственный трудовой проект. К станку этим летом станут почти 800 студотрядовцев.
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На что Александр Лукашенко тратил заработанные в студотрядах деньги: «Оделся, обулся и книжек ещё закупил»
Александр Лукашенко о зарплатах для студотрядовцев: не пожалейте этих денег. Ведь ребята приезжают не только романтики
Профессиональные навыки бойцов Президент оценил лично. Трудятся ребята, в основном, на сборке. А освоить работу им помогают опытные наставники.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Молодец! И чем ты отличился?
– Я два года был на атомной станции сначала, на Всебелорусской молодежной стройке. А теперь предложили в качестве командира.
Александр Лукашенко:
А сколько бойцов у тебя?
– Под моим руководством 13.
Александр Лукашенко:
Сколько ты зарабатывал за период этот на атомной станции?
– За целину мы зарабатывали в районе 1400-1500 белорусских рублей.
Александр Лукашенко:
Здесь больше будет или меньше?
– Как нам обещают, за месяц мы получим 620 рублей. Это за один месяц.
Александр Лукашенко:
Это спокойной работы. А если больше захочешь?
– Если мы будем выходить сверхурочно, в выходные – естественно, больше.
Александр Лукашенко:
Но вообще у ребят есть желание работать сверх?
– Хотят.
Александр Лукашенко:
Точно и у нас так было. Каждый старался поработать больше и заработать деньги.
Президент во время посещения «Атланта»: для нас очень перспективным направлением будет импортозамещение (читать далее).