«Точно и у нас так было». О чём разговаривали Александр Лукашенко и боец студотряда на «Атланте»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 10 июля посетил ЗАО «Атлант», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Молодец! И чем ты отличился? – Я два года был на атомной станции сначала, на Всебелорусской молодежной стройке. А теперь предложили в качестве командира. Александр Лукашенко:

А сколько бойцов у тебя?

– Под моим руководством 13. Александр Лукашенко:

Сколько ты зарабатывал за период этот на атомной станции? – За целину мы зарабатывали в районе 1400-1500 белорусских рублей. Александр Лукашенко:

Здесь больше будет или меньше? – Как нам обещают, за месяц мы получим 620 рублей. Это за один месяц.