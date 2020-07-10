Александр Лукашенко: «Я бы отдал предпочтение только белорусскому»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я за то, чтобы холодильники, стиральные машины и прочее были с нашего завода «Атлант», очень горжусь этой продукцией и очень-очень давно, не один десяток лет, знаком с этой продукцией. Я не скажу, что я хожу по магазинам и там что-то покупаю, но были и такие времена. Но если бы нужно было, я бы отдал предпочтение только белорусскому.

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