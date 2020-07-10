Александр Лукашенко: «Я бы отдал предпочтение только белорусскому»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 10 июля посетил ЗАО «Атлант», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На выходе из цеха главу государства уже ждали. Пообщаться собрались бойцы студотряда и сотрудники предприятия.
Вопросы главе государства задавали самые разные: от глобальных до частных. Например, есть ли у него дома техника «Атлант»?
Александр Лукашенко уверил, что есть и она отлично работает. Главное, что удалось сделать отечественному производителю, – обеспечить качественный сервис для своих товаров.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я за то, чтобы холодильники, стиральные машины и прочее были с нашего завода «Атлант», очень горжусь этой продукцией и очень-очень давно, не один десяток лет, знаком с этой продукцией. Я не скажу, что я хожу по магазинам и там что-то покупаю, но были и такие времена. Но если бы нужно было, я бы отдал предпочтение только белорусскому.
Читайте также:
«Одна из первых наград, которой меня наградили». Президенту вручили почётный знак белорусских студотрядов
На что Александр Лукашенко тратил заработанные в студотрядах деньги: «Оделся, обулся и книжек ещё закупил»
Александр Лукашенко о зарплатах для студотрядовцев: не пожалейте этих денег. Ведь ребята приезжают не только романтики
Александр Лукашенко, посещая «Атлант»: «Вы – подтверждение правильного курса, выбранного Президентом во время пандемии»
Президент во время посещения «Атланта»: для нас очень перспективным направлением будет импортозамещение