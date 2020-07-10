«Сделали то, что должны были сделать все». О чём говорил Александр Лукашенко, посещая предприятие «Атлант»

Новости Беларуси. Пример для подражания. Президент положительно оценил работу «Атланта» в условиях пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 июля Александр Лукашенко посетил это предприятие. В начале года завод, который 70 % своей продукции экспортирует, оказался в непростой ситуации. Из-за принятых некоторыми странами карантинных мер и ограничений поставки на внешние рынки просели. Но выход нашли: сделали ставку на торговлю через интернет. В итоге уже в марте был побит рекорд по продажам холодильников.

Останавливаться на достигнутом здесь не собираются. Главой государства поставлена задача создавать новую, импортозамещающую продукцию. Пообщался Александр Лукашенко и с трудовым коллективом, а также с ребятами из студотрядов, которые уже не первый год проводят на заводе трудовое лето. О чем шла речь и какие еще задачи стоят перед промышленным гигантом – знает Юлия Бешанова. История этого производства началась почти 60 лет назад. В 1961 году отделом главного конструктора МЗХ была разработана первая модель холодильника – в кухонном столе. Уже через год холодильник «Минск-1» сходит с конвейера. Предприятие быстро набирает обороты и шагает в ногу с желаниями потребителя.

Сегодня на «Атланте» производят самые современные модели. Через несколько лет, говорят, холодильник подключат к интернету и научат сообщать хозяину об отсутствии в нем привычных продуктов.

Дмитрий Соколовский, генеральный директор ЗАО «Атлант» – директор Минского завода холодильников:

Холодильник покупается глазами, поэтому основное – это, конечно, дизайнерские вещи. Дизайнерские изменения – это использование материалов с пластиковым предварительным покрытием, электроника, элементы комфортности, которые внутри холодильника. Из технических вещей сегодня основное требование – это повышение энергоэффективности холодильников. Критически важным параметром является уровень шума компрессора. Идет постепенное снижение звукового воздействия. Дмитрий Соколовский у руля производства всего полгода. Назначая его на должность, Президент поставил задачу: стабилизировать финансовое состояние предприятия и укрепиться на рынках сбыта. Сегодня время проконтролировать первые результаты работы.

С новым руководителем «Атлант» «расправил плечи»: выходят на положительную рентабельность, больше 70 % продукции уходит на экспорт. Препятствием амбициозным планам не стала даже пандемия: производство не останавливали, продажи увели в интернет. Дмитрий Соколовский:

Мы в какой-то момент оказались единственным производителем, который производил холодильники и стиральные машины на нашем рынке. Мы установили в марте 2020 года рекорд по продажам. Мы продали 90 тысяч холодильников.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Дмитрий Соколовский:

К сожалению, да. В любой кризисной ситуации есть всегда возможность... Александр Лукашенко:

Яркий тому пример – «Атлант», что в любой кризисной ситуации есть и положительные моменты, и ими надо воспользоваться.

Дмитрий Соколовский:

Можем уверенно говорить, что по итогам 2020 года задачу выхода на положительную рентабельность мы выполним. И закончим год с минимальными остатками. Александр Лукашенко:

За это – молодцы! Ничего не скажешь. Сделали то, что должны были сделать все. Я же говорил, что когда откроются, посмотрят, а уже ничего нет. А мы в это время можем предложить свой товар. Вот яркий пример: мы в этот момент предложили свой товар, люди купили. Президент во время посещения «Атланта»: для нас очень перспективным направлением будет импортозамещение

На Минском заводе холодильников сегодня работают порядка 4500 человек. В июне среднюю зарплату получили в размере 1117 рублей. Не каждое частное предприятие может похвастаться такими заработками. Не допускать несправедливости в отношении простых белорусов – это и есть задача власти. Поэтому Президент на месте принимает решение. Александр Лукашенко о зарплатах для студотрядовцев: не пожалейте этих денег. Ведь ребята приезжают не только романтики

Профессиональные навыки бойцов Президент оценил лично. Трудятся ребята, в основном, на сборке. А освоить работу им помогают опытные наставники. «Точно и у нас так было». О чём разговаривали Александр Лукашенко с бойцом студотряда на «Атланте» Александр Лукашенко осмотрел производство: интересовался нюансами, вникал в подробности. На выходе из цеха главу государства уже ждали. Пообщаться собрались бойцы студотряда и сотрудники предприятия.