Что было: 5 самых массовых оупен-эйров/ Подпишемся на $ 500 млн?

О чем пропело лето

Всем известна песенка «Я так хочу, чтобы лето не кончалось…» Самое время ее напевать. Ведь и правда: вместе с жаркими солнечными днями и теплыми ночами уходят в прошлое самые крутые и популярные среди молодежи тусовки этого лета. Где-то вы были сами, о чем-то вам рассказывали друзья или мы в наших публикациях на сайте. Мы попробовали составить для вас пятерку наиболее ярких из них. Надеемся, что не ошиблись. Это не рейтинг и не хронология. Просто перечень.

1. Славянский базар в Витебске. В этом году фестиваль проходил в 27-й раз. Он собрал представителей более 40 стран мира, принял под 100 тысяч гостей. Конкурс молодых исполнителей выиграл 28-летний румын Марчел Рошка. Он увез из Витебска гран-при и 20 тысяч долларов. Наш Евгений Курчич стал третьим. В программе, дело привычное, организаторы сделали упор на российскую звездную армаду. Из заморских «имен» публику развлекали Робертино Лоретти, Наталья Орейро, Эмир Кустурица, который уже стал здесь приживаться. В этот раз на «базаре» ничего особенного не произошло, организовано все было «на пять». Даже ливня во время концерта открытия не было, что раньше случалось постоянно. Разве что Николай Басков приезжал не один, а с папой и мамой. Фанаты гадали, с чего бы это. Но он так и уехал, ничего никому не объяснив.

2. Боровая. Рок-фестиваль на аэродроме собрал более 40 тысяч любителей попеть, поорать и потанцевать, не замечая даже огромной оранжевой луны. Как ты будешь любоваться небом, когда со сцены в тебя вливают адреналин ДДТ, Сплин, J:Морс?! – всего 10 групп. Не было только любимой белорусской молодежью команды «Нейро Дюбель», хотя в программе была заявлена. Но все уже знали: накануне умер ее солист Александр Кулинкович. Почтили его память, сказав хорошие слова. Белорусское искусство осиротело, но, как говорится, show must go on.

3. Браславский оупен-эйр. На берегу озера для 25 тысяч зрителей исполняли свои хиты Бьянка, Alekseev, Иван Дорн, Артем Пивоваров. Были и гости из Венгрии, России, Украины. Начало омрачил ливень, люди пересидели его в палатках, затем небо смилостивилось, и над озером грянули знакомые всем аккорды. Спустя буквально пару дней Бьянка уже не пела, а сама слушала музыку. Это был марш Мендельсона. Наша землячка вышла замуж за гитариста Романа Безрукова.

4. Бобруйск. Здесь народ встречал своих. Основатели популярной группы «Би-2» Шура и Лёва начинали свою музыкальную карьеру именно в этом легендарном городе. Бобруйск, если помните, даже был упомянут в «Золотом теленке» Ильфом и Петровым. Музыканты устроили бобруйчанам бесплатный подарок под названием «Би-2 Fest». Говорят, что людей на городской лужайке собралось за 100 тысяч, приехали фанаты из России, Литвы, Украины. Что интересно: в часы концерта шел четвертьфинальный матч Чемпионата мира по футболу между Бельгией и Бразилией, а мужиков здесь было очень много. Мероприятие впечатлило и самих Лёшу и Шуру своей массовостью. Так зацепило, что они затеяли снять документальный фильм о концерте. Тизер уже можно видеть в интернете.

5. А-Fest в Лошицком парке. Началось всё в полдень, а закончилось… Не важно, не все помнят. Программа была широкой – по вкусам и желаниям. Музыка, игры, фотосессии, футбол, еда и пиво – все эти радости выходного дня проходили на свежем воздухе в компании друзей и подруг. Гостей, по утверждению организаторов, собралось около 150 тысяч. Представляете атмосферу? А ублажали всю эту публику своими песнями Tanin Jazz, Bez Not, Мustelide, B:N, Akute, «Без Билета», Modjo. Хедлайнером работала англичанка Софи Эллис-Бекстор. Певица беременна, но в Минск приехала. Это не сплетни: сама призналась со сцены. Запись концерта можно посмотреть на канале СТВ в субботу в 22.00. Может, кто-то и себя увидит.

Вы скажете: это не все. Безусловно, в Беларуси много проходит увлекательных мероприятий. Это и «Александрия собирает друзей», и фестиваль национальных культур в Гродно, и музыкальные вечера у Ратуши. Упомянутые нами – те, которые больше по душе молодежи. Как репертуаром, так и самим форматом проведения.

В планах – немалые деньги

Пока Президент Беларуси находится с визитом в Сочи и ведет переговоры с российским коллегой, в Минске ответственные чиновники продолжают подготовку к V Форуму регионов. Ранее было объявлено, что он состоится в октябре в Могилеве. Как сегодня сообщила прессе председатель оргкомитета по его подготовке Марианна Щеткина, стороны намерены подписать контракты на 500 миллионов долларов. Если получится, будет здорово. Но загадывать наперед не будем, поскольку проблем между «самыми близкими братьями» тоже хватает. Как вчера подчеркнул Лукашенко на встрече с Путиным, «они не накапливаются, но они есть». И об этих препонах в отношениях на форуме тоже будет идти речь. Вице-спикер подтвердила: «Мы запланировали обсуждение проблемных вопросов. Это равные права субъектов хозяйствования, рынки без изъятий и ограничений и ряд других». Помнится, Александр Григорьевич лично приглашал Владимира Владимировича поучаствовать в форуме. Приедет или нет? Может, узнаем об этом из новостей из Сочи?

Если не торопитесь, прочитайте. Будет полезно узнать.

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В.Д.