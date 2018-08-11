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«Всегда мы приходим и всегда наслаждаемся»: как проходит суббота в Верхнем городе

11 августа 2018 14:33
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Новости Беларуси. Гости исторической части Минска 11 августа могут отправиться в путешествие по прошлому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Всегда мы приходим и всегда наслаждаемся»: как проходит суббота в Верхнем городе-1

Здесь и демонстрации оружия Первой мировой, и послевоенная жизнь. Например, каждый может разучить движения танцев в стиле модерн.

«Всегда мы приходим и всегда наслаждаемся»: как проходит суббота в Верхнем городе-4

Исторические экскурсы до конца лета будут рассказывать о Минске в разные эпохи.

«Всегда мы приходим и всегда наслаждаемся»: как проходит суббота в Верхнем городе-7

Всегда мы приходим и всегда наслаждаемся. Вы сами слышите, как они нас утешают душевно, улашчваюць свою душу, нашу душу. Мы с таким наслаждением и радостью уходим домой. Какое настроение, такая бодрость, такая энергия!

«Всегда мы приходим и всегда наслаждаемся»: как проходит суббота в Верхнем городе-10

Уже вечером в Верхнем городе будет звучать «свободный рояль». После программу продолжит традиционный проект «Классика у Ратуши». Под творческой крышей объединится хор, оркестр и группа солистов.

# Фестиваль # Культура # Фотофакт

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