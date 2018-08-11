«Всегда мы приходим и всегда наслаждаемся»: как проходит суббота в Верхнем городе

Новости Беларуси. Гости исторической части Минска 11 августа могут отправиться в путешествие по прошлому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь и демонстрации оружия Первой мировой, и послевоенная жизнь. Например, каждый может разучить движения танцев в стиле модерн.

Исторические экскурсы до конца лета будут рассказывать о Минске в разные эпохи.

Всегда мы приходим и всегда наслаждаемся. Вы сами слышите, как они нас утешают душевно, улашчваюць свою душу, нашу душу. Мы с таким наслаждением и радостью уходим домой. Какое настроение, такая бодрость, такая энергия!