Израиль хочет втянуть США в региональную войну – политолог о конфликте на Ближнем Востоке
Весь мир пристально следит за ситуацией на Ближнем Востоке, где сегодня, 13 июня, на рассвете, очевидно, открыт «Ящик Пандоры». Израиль не прекращает бомбить объекты на территории Ирана – очередному удару подверглись еще два города на западе страны, а также завод по обогащению урана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жертвами нападения уже стали около 100 человек, среди них женщины и дети. Количество пострадавших мирных жителей достигло 340. Иран назвал удары Израиля объявлением войны и требует провести срочное заседание Совбеза ООН.
Нетаньяху: эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется.
Широкомасштабную военную операцию – массированную атаку по военным и ядерным объектам Ирана – израильская армия ведет с ночи. В руководстве страны свои действия объяснили, цитата, опасениями касательно ядерной программы Тегерана. Однако взрывы гремят, в том числе и в жилых кварталах иранской столицы.
Жертвами атак стали не менее 20 высокопоставленных офицеров иранской армии. Верховный лидер этой страны заявил, что после нападения Израиль ждет, и это тоже цитата, «жесткий ответ». Армии дана полная свобода в нанесении зеркального удара. И он, очевидно, может привести к непредсказуемым последствиям.
Дональд Трамп призвал Иран согласиться на ядерную сделку с США.
Сам Израиль теперь живет в ожидании ответных действий Тегерана. В стране введено чрезвычайное положение. В армию призываются десятки тысяч резервистов. После заявления премьера Биньямина Нетаньяху о том, что операция будет долгой, израильтяне бросились в магазины, чтобы запастись продуктами и водой. Эксперты считают, что эскалация на Ближнем Востоке может стать новой попыткой передела зон влияния в регионе.
В усилении напряженности на Ближнем Востоке очевиден интерес США. Дональд Трамп призвал Тегеран срочно соглашаться на ядерную сделку с Вашингтоном, иначе от страны ничего не останется. Глава Белого дома предупредил, что израильская армия будет ухудшать ситуацию, а следующие атаки уже запланированы. Между тем Пентагон начал перебрасывать свои военные силы, включая эсминцы, на Ближний Восток.
Ответ будет, в этом можно не сомневаться – Елфимов об обострении ситуации на Ближнем Востоке.
Мария Кича, политолог (Россия):
Израиль действует так, чтобы США втянуть в региональную войну. Нетаньяху этого не скрывает, Израиль этого не скрывает. Они действуют так на протяжении десятилетий. Поэтому да, вполне возможно, что Нетаньяху просто получил одобрение на удар по Ирану с заверениями Белого дома о том, что в случае сильного иранского ответа американцы впишутся и помогут.
Воздушное пространство в зоне эскалации конфликта, безусловно, серьезное препятствие для гражданской авиации. Многие самолеты в этом регионе сегодня задержаны или перенаправлены в иные аэропорты. Так, борт, который утром вылетел из Минска в Дубай, был вынужден совершить посадку в Баку. С осуждением действий Израиля выступили ряд государств и международных организаций. Глубоко обеспокоены ситуацией в Беларуси. Соответствующее заявление сделали в МИД страны. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все вовлеченные стороны к сдержанности. Гражданам Беларуси рекомендуется отказаться от поездок в страны, входящие в зону конфликта.