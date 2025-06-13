Прямой эфир

Израиль хочет втянуть США в региональную войну – политолог о конфликте на Ближнем Востоке

13 июня 2025 16:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Весь мир пристально следит за ситуацией на Ближнем Востоке, где сегодня, 13 июня, на рассвете, очевидно, открыт «Ящик Пандоры». Израиль не прекращает бомбить объекты на территории Ирана – очередному удару подверглись еще два города на западе страны, а также завод по обогащению урана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами нападения уже стали около 100 человек, среди них женщины и дети. Количество пострадавших мирных жителей достигло 340. Иран назвал удары Израиля объявлением войны и требует провести срочное заседание Совбеза ООН.

Нетаньяху: эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется.

Израиль хочет втянуть США в региональную войну – политолог о конфликте на Ближнем Востоке-2

Широкомасштабную военную операцию – массированную атаку по военным и ядерным объектам Ирана – израильская армия ведет с ночи. В руководстве страны свои действия объяснили, цитата, опасениями касательно ядерной программы Тегерана. Однако взрывы гремят, в том числе и в жилых кварталах иранской столицы.

Жертвами атак стали не менее 20 высокопоставленных офицеров иранской армии. Верховный лидер этой страны заявил, что после нападения Израиль ждет, и это тоже цитата, «жесткий ответ». Армии дана полная свобода в нанесении зеркального удара. И он, очевидно, может привести к непредсказуемым последствиям.

Дональд Трамп призвал Иран согласиться на ядерную сделку с США.

Израиль хочет втянуть США в региональную войну – политолог о конфликте на Ближнем Востоке-4

Сам Израиль теперь живет в ожидании ответных действий Тегерана. В стране введено чрезвычайное положение. В армию призываются десятки тысяч резервистов. После заявления премьера Биньямина Нетаньяху о том, что операция будет долгой, израильтяне бросились в магазины, чтобы запастись продуктами и водой. Эксперты считают, что эскалация на Ближнем Востоке может стать новой попыткой передела зон влияния в регионе.

В усилении напряженности на Ближнем Востоке очевиден интерес США. Дональд Трамп призвал Тегеран срочно соглашаться на ядерную сделку с Вашингтоном, иначе от страны ничего не останется. Глава Белого дома предупредил, что израильская армия будет ухудшать ситуацию, а следующие атаки уже запланированы. Между тем Пентагон начал перебрасывать свои военные силы, включая эсминцы, на Ближний Восток.

Ответ будет, в этом можно не сомневаться – Елфимов об обострении ситуации на Ближнем Востоке.

Израиль хочет втянуть США в региональную войну – политолог о конфликте на Ближнем Востоке-6

Мария Кича, политолог (Россия):
Израиль действует так, чтобы США втянуть в региональную войну. Нетаньяху этого не скрывает, Израиль этого не скрывает. Они действуют так на протяжении десятилетий. Поэтому да, вполне возможно, что Нетаньяху просто получил одобрение на удар по Ирану с заверениями Белого дома о том, что в случае сильного иранского ответа американцы впишутся и помогут.

Воздушное пространство в зоне эскалации конфликта, безусловно, серьезное препятствие для гражданской авиации. Многие самолеты в этом регионе сегодня задержаны или перенаправлены в иные аэропорты. Так, борт, который утром вылетел из Минска в Дубай, был вынужден совершить посадку в Баку. С осуждением действий Израиля выступили ряд государств и международных организаций. Глубоко обеспокоены ситуацией в Беларуси. Соответствующее заявление сделали в МИД страны. Во внешнеполитическом ведомстве призвали все вовлеченные стороны к сдержанности. Гражданам Беларуси рекомендуется отказаться от поездок в страны, входящие в зону конфликта.

# Международная политика # Израиль # Конфликт на Ближнем Востоке # США

Другие новости рубрики

Все новости
Апелляционный суд США разрешил Трампу оставить Нацгвардию в Лос-Анджелесе
13 июня 2025 13:50

Апелляционный суд США разрешил Трампу оставить Нацгвардию в Лос-Анджелесе

Дональд Трамп призвал Иран согласиться на ядерную сделку с США
13 июня 2025 13:49

Дональд Трамп призвал Иран согласиться на ядерную сделку с США

Трамп поддержал удары Израиля по Ирану и назвал атаку превосходной
13 июня 2025 13:13

Трамп поддержал удары Израиля по Ирану и назвал атаку превосходной