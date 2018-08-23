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Неделя до школы. Рассказываем, как подготовить ребёнка

23 августа 2018 10:38
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«В школу с улыбкой!» Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей проводит акцию до конца лета.

На индивидуальных консультациях опытные психологи помогут родителям справиться со своими страхами, связанными с поступлением ребёнка в школу. Но совет психолога нужен не только первоклашкам и их напуганным родителям. Не помешает он и всем школьникам.

Как не стать изгоем в коллективе, построить отношения с учителями, и на что могут повлиять родители?

На эти вопросы отвечает гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – преподаватель кафедры психологии образования БГПУ, специалист по детской психологии Нина Козырева.

Ребёнок перешёл в новую школу: как помочь адаптироваться?

Последняя неделя перед школой: дать ребёнку догулять каникулы или готовить к нагрузке?

«Иначе будет снижаться успеваемость». Почему родителям не стоит обсуждать учителей перед детьми

Ребёнок стал изгоем в классе: стоит ли менять школу?

Школьник устал от учёбы, как ему помочь?

# Дети # общество # Нина Козырева

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