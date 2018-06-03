Барашек на вертеле, лезгинка, юрта в центре Гродно: чем запомнится XII фестиваль национальных культур

Новости Беларуси. В выходные фестиваль национальных культур принимал Гродно. Уже в 12 раз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На улицах еще слышны отголоски праздника.

Приветствия на разных языках мира на каждом углу. Такое многоголосье лишь раз в два года. Когда со всех уголков Беларуси в Гродно съезжаются представители диаспор, чтобы гордо через весь город пронести на глазах у тысяч зрителей флаг фестиваля национальных культур.

Хизри Асадулаев, председатель правления Международного общественного объединения дагестанцев:

Это уникально мероприятие тем, что власти Беларуси, руководство, в частности Президент, без него не обходится, дают возможность людям не только сохранить, но и развивать свою культуру, язык.

И вот по всему историческому центру, словно уголки малых родин, разместились подворья народов мира. Самое большое, на всю площадь Ленина – у белорусов, на правах гостеприимных хозяев.

Встречают здесь гостей традиционно, как завели прадеды, хлебосольно. Пиром на весь мир.

А после застолья – пора и за дело браться. Мастера со всех областей страны встретились в Гродно. О конкуренции речи не идёт, ведь у каждого своё уникальное ремесло из списка нематериального культурного наследия Беларуси.

Будь то валяние знаменитых дрибинских валенок или плетение лаптей из липы.

Валентина Моисеева, народный мастер:

На какую ногу оденешь, они лягут по ноге и потом будешь носить.

Центр Гродно на фестивале, как карта мира в миниатюре. Все народы стали соседями, даже те, кто переехал в Беларусь из далёкой Гаваны или Шри-Ланки, кстати кубинцы и тамилы на фестивале впервые. Для путешествия по странам навигатор здесь не требуется. Да и язык танца не нуждается в переводчике.

Со всех сторон мелодии на все лады, что даже наши ноги сами идут в пляс. Ну как удержаться, когда слышишь грузинское «Асса!»

Праздник объединил 35 диаспор. Каждая старается показать себя с самой лучшей стороны.

Галина Буро, СТВ:

Фестиваль – это отличный повод примерить на себя культуру другой страны. Например, на мне сейчас иранский костюм замужней девушки. Обязательно ручной работы с вышивкой золотыми нитями. В Иране его носят до сих пор.

А ещё страны в буквальном смысле можно пробовать на вкус. Плов, долма, манты и хинкали, похлава, греческий салат. Даже барашек на вертеле, посреди улицы.

Вадим Тимошенко, повар:

Для того, чтоб нам было удобно, не стоять постоянно не караулить, мы установили такой механизм для него, чтоб он мог вращаться.

Тема подворий в этот раз – народные забавы. Например, такие национальные казахские качели называются дурдай, построены без единого гвоздя. А ещё прямо в центре этого подворья выросла настоящая юрта.

Султан Зейнуллин, представитель казахской диаспоры:

Мы находимся сейчас в древнем жилище казахов. Предки казахов пользовались данным жилищем в целях того, чтобы удобно было перемещаться и размещаться в удобном им месте.

Гродно, как белорусский Рио, а фестиваль национальных культур – уникальный праздник. Увидеть который своими глазами приехали, по разным подсчётам, около 200 тысяч туристов. Безвизовый режим пришёлся кстати.

Нань Чжан, турист (Китай):

Мы приехали из Китая. Сегодня очень красиво и что здесь очень шумно. Нам понравилось!

Инна Юрина, турист (Россия):

Великолепно! Очень всё нравится. Мы здесь в первый раз. Мы вообще из России приехали в гости. Восторг полный. Всё очень красиво, очень дружелюбно. Молодцы!