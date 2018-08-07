«Очень люблю своего мужа». Певица Бьянка показала свою свадьбу

32-летняя исполнительница поделилась кадрами со свадьбы в Instagram.

Бьянка: Очень люблю своего мужа.

Певица показала фото с супругом, а также опубликовала снимки кольца, свадебного букета и автомобиля.

«Я за вас рада».

Подписчики поздравили пару с радостным событием и пожелали счастья.

Супругом артистки стал музыкант Роман Безруков. Предложение избраннице жених сделал в начале нынешнего года.

К слову, фото в свадебном платье набрало более 50 тысяч лайков на странице у девушки.

Ранее Бьянка рассказывала о себе.