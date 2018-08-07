«Очень люблю своего мужа». Певица Бьянка показала свою свадьбу

Певица Бьянка вышла замуж. Торжественная церемония состоялась седьмого августа.
32-летняя исполнительница поделилась кадрами со свадьбы в Instagram.
Певица Бьянка вышла замуж. Торжественная церемония состоялась седьмого августа.
32-летняя исполнительница поделилась кадрами со свадьбы в Instagram.
Фото: instagram.com/biankarnb
Певица показала фото с супругом, а также опубликовала снимки кольца, свадебного букета и автомобиля.
Бьянка:
Очень люблю своего мужа.
Фото: instagram.com/biankarnb
Супругом артистки стал музыкант Роман Безруков. Предложение избраннице жених сделал в начале нынешнего года.
Подписчики поздравили пару с радостным событием и пожелали счастья.
«Неожиданная и приятная новость»,
«Я за вас рада».
Фото: instagram.com/biankarnb
К слову, фото в свадебном платье набрало более 50 тысяч лайков на странице у девушки.
Ранее Бьянка рассказывала о себе.
«Я – не любвеобильная и не очень влюбчивая»: Бьянка об отношениях (читать далее).