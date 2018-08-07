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«Очень люблю своего мужа». Певица Бьянка показала свою свадьбу

07 августа 2018 11:59
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Певица Бьянка вышла замуж. Торжественная церемония состоялась седьмого августа.

32-летняя исполнительница поделилась кадрами со свадьбы в Instagram.

«Очень люблю своего мужа». Певица Бьянка показала свою свадьбу-1

Фото: instagram.com/biankarnb

Певица показала фото с супругом, а также опубликовала снимки кольца, свадебного букета и автомобиля.

Бьянка:
Очень люблю своего мужа.

«Очень люблю своего мужа». Певица Бьянка показала свою свадьбу-4

Фото: instagram.com/biankarnb

Супругом артистки стал музыкант Роман Безруков. Предложение избраннице жених сделал в начале нынешнего года.

Подписчики поздравили пару с радостным событием и пожелали счастья.

«Неожиданная и приятная новость»,

«Я за вас рада».

«Очень люблю своего мужа». Певица Бьянка показала свою свадьбу-7

Фото: instagram.com/biankarnb

К слову, фото в свадебном платье набрало более 50 тысяч лайков на странице у девушки.

Ранее Бьянка рассказывала о себе.

«Я – не любвеобильная и не очень влюбчивая»: Бьянка об отношениях (читать далее).

# Звезды # калейдоскоп # Бьянка # Фотофакт

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