Представитель Беларуси на «Евровидении-2018» Alekseev выступит в первом полуфинале восьмым

Стала известна очередность выступлений артистов в полуфинале музыкального конкурса «Евровидение-2018», который пройдет в Португалии.
Первый полуфинал состоится 8 мая. В нем примет участие и белорусский участник Alekseev. Исполнитель выступит под восьмым номером.
В первом полуфинале примут участие артисты из 19 стран. Это Азербайджан, Исландия, Албания, Бельгия, Чехия, Литва, Израиль, Беларусь, Эстония, Болгария, Македония, Хорватия, Австрия, Греция, Финляндия, Армения, Швейцария, Ирландия, Кипр.
Фото: instagram.com/alekseev_officiel
Участники из России и Украины выступят во втором полуфинале, который пройдет 10 мая. В нем свои композиции исполнят 18 артистов. Порядок выступления выглядит следующим образом: Норвегия, Румыния, Сербия, Сан-Марино, Дания, Россия, Молдова, Нидерланды, Австралия, Грузия, Польша, Мальта, Венгрия, Латвия, Швеция, Черногория, Словения, Украина.
12 мая состоится финал конкурса. Порядок выступлений и имена исполнителей станут известны сразу же после окончания двух полуфиналов.
Alekseev входит в топ-15 сильнейших исполнителей конкурса в нынешнем году по версии букмекеров.
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