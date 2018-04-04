Представитель Беларуси на «Евровидении-2018» Alekseev выступит в первом полуфинале восьмым

В первом полуфинале примут участие артисты из 19 стран. Это Азербайджан, Исландия, Албания, Бельгия, Чехия, Литва, Израиль, Беларусь, Эстония, Болгария, Македония, Хорватия, Австрия, Греция, Финляндия, Армения, Швейцария, Ирландия, Кипр.

Первый полуфинал состоится 8 мая. В нем примет участие и белорусский участник Alekseev. Исполнитель выступит под восьмым номером.

Стала известна очередность выступлений артистов в полуфинале музыкального конкурса «Евровидение-2018», который пройдет в Португалии.

Участники из России и Украины выступят во втором полуфинале, который пройдет 10 мая. В нем свои композиции исполнят 18 артистов. Порядок выступления выглядит следующим образом: Норвегия, Румыния, Сербия, Сан-Марино, Дания, Россия, Молдова, Нидерланды, Австралия, Грузия, Польша, Мальта, Венгрия, Латвия, Швеция, Черногория, Словения, Украина.

12 мая состоится финал конкурса. Порядок выступлений и имена исполнителей станут известны сразу же после окончания двух полуфиналов.

Alekseev входит в топ-15 сильнейших исполнителей конкурса в нынешнем году по версии букмекеров.

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