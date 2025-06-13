«Душевная боль порой сильнее, чем физическая» – как депрессия может привести к суициду

Самый большой риск затянувшейся депрессии – суицид. Ежегодно более 700 тысяч человек с таким диагнозом сводят счеты с жизнью, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Психология самоубийства – это психология безнадежности. В жизни этих людей наступает черная полоса, когда проблемы сгущаются и, кажется, что выхода нет.

Оксана Безуглова, заместитель главного врача по медицинской части МОКЦ «Психиатрия-наркология»:

Часто люди какие-то действия человека характеризуют именно его слабостью и недопонимают, что депрессия – это не какая-то слабость, не какое-то притворство или манипуляция. Это, прежде всего, психическое расстройство. Выход в этом человек видит также немного искаженно и болезненно. Поэтому суицидальные действия отчасти обусловлены такой внутренней болью. Как говорится, психическое расстройство не болит, а болит в душе. А душевная боль порой сильнее, чем физическая. Хит Леджер, Робин Уильямс, Курт Кобейн, Честер Беннингтон. Они улыбались, выходили на красную дорожку, срывали овации и покоряли музыкальный Олимп. У них было все, о чем только можно мечтать, – слава, деньги, поклонники. Но они не смогли вытерпеть душевную боль. Депрессия может носить маску.

Оксана Безуглова:

Депрессия может, конечно, скрываться. Это может быть маскированная депрессия. Бывают такие состояния, когда человек еще имеет критику. В силу того, что его воспитывали, что плакать нельзя, жаловаться нельзя. Ты должен быть сильным. Вот эта система долженствования затрудняет принятие того, что ты заболел или состояние твое немножечко ухудшилось. Тебе необходима помощь специалиста. Поэтому человек длительно, пока ему организм позволяет компенсаторно переживать какие-то неприятности, он может не подавать каких-то внешних признаков.

Суицид – на третьем месте среди причин смерти детей и подростков. Исследования показывают, что у каждого пятого молодого человека время от времени возникают вполне серьезные мысли, чтобы покончить с собой.