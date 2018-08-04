Накануне певца госпитализировали с острой пневмонией. Не стало Александра Куллинковича

Новости Беларуси. Большая утрата в белорусском шоу-бизнесе. 4 августа не стало известного музыканта, лидера рок-группы «Нейро Дюбель» Александра Куллинковича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Большая утрата в белорусском шоу-бизнесе. 4 августа не стало известного музыканта, лидера рок-группы «Нейро Дюбель» Александра Куллинковича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его жизнь оборвалась на 47-ом году в одной из клиник. Как сообщается, накануне певца госпитализировали с острой пневмонией. За несколько десятков лет его творчество нашло отклик у белорусских слушателей и признание даже авторитетных критиков.
Это потеря и для журналистской среды. Долгое время Александр Кулинкович был колумнистом редакции «СБ. Беларусь сегодня». Многочисленные слова соболезнований сейчас оставляют и пользователи социальных сетей в аккаунте музыканта.