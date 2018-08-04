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Накануне певца госпитализировали с острой пневмонией. Не стало Александра Куллинковича

04 августа 2018 13:34
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Новости Беларуси. Большая утрата в белорусском шоу-бизнесе. 4 августа не стало известного музыканта, лидера рок-группы «Нейро Дюбель» Александра Куллинковича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне певца госпитализировали с острой пневмонией. Не стало Александра Куллинковича -1

Его жизнь оборвалась на 47-ом году в одной из клиник. Как сообщается, накануне певца госпитализировали с острой пневмонией. За несколько десятков лет его творчество нашло отклик у белорусских слушателей и признание даже авторитетных критиков.

Накануне певца госпитализировали с острой пневмонией. Не стало Александра Куллинковича -4

Это потеря и для журналистской среды. Долгое время Александр Кулинкович был колумнистом редакции «СБ. Беларусь сегодня». Многочисленные слова соболезнований сейчас оставляют и пользователи социальных сетей в аккаунте музыканта.

Накануне певца госпитализировали с острой пневмонией. Не стало Александра Куллинковича -7

Накануне певца госпитализировали с острой пневмонией. Не стало Александра Куллинковича -9

# Некролог # Культура # Фотофакт

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