«Не мы начали эту войну». Иран пообещал мощный ответ Израилю

К главной международной новости. Весь мир пристально следит за ситуацией на Ближнем Востоке, где сегодня на рассвете, очевидно, открыт «Ящик Пандоры». Итак, массированная атака по Ирану. Израиль не прекращает бомбить объекты на территории Исламской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередному удару подверглись еще два города на западе страны, а также завод по обогащению урана. Жертвами нападения уже стали около100 человек, среди них женщины и дети. Количество пострадавших мирных жителей достигло 340. Иран назвал удары Израиля объявлением войны и требует провести срочное заседание Совбеза ООН. Подробности читайте здесь. Любопытно, что менее чем за сутки до атаки Израиля на Иран – накануне в 15:14 по минскому времени – в эфир вдруг вышло так называемое «Радио судного дня», выдав вот такое совсем уж странное послание.

Этот загадочный шифр – сегодня самый популярный мировой заголовок, но расшифровать эту «абракадабру» пока не удалось никому. Но она в том числе раскрутила с неимоверной скоростью новый виток разговоров про Третью мировую войну. «Полномасштабный конфликт Ирана и Израиля может воспламенить весь Ближний Восток». А это явно «точка невозврата», считают в российской Госдуме. При этом депутат и глава ЛДПР Леонид Слуцкий призывает мировое сообщество сделать все возможное «для прекращения насилия и возвращения сторон к дипломатии». Если не о мировой, то уж точно о региональной «резне» твердит военный эксперт Игорь Никулин. Ее вероятность он оценивает в 90 % и уверен, что обострение ситуации на Ближнем Востоке приведет в первую очередь «к террористической войне, которая может затянуться не на одно десятилетие. Эксперт уверен, что «Иран будет вынужден ударить всем, что у него есть». И добавляет: «Если США вмешаются в это конфликт, для Штатов это может обернуться гражданской войной».