«Не мы начали эту войну». Иран пообещал мощный ответ Израилю
К главной международной новости. Весь мир пристально следит за ситуацией на Ближнем Востоке, где сегодня на рассвете, очевидно, открыт «Ящик Пандоры». Итак, массированная атака по Ирану. Израиль не прекращает бомбить объекты на территории Исламской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередному удару подверглись еще два города на западе страны, а также завод по обогащению урана. Жертвами нападения уже стали около100 человек, среди них женщины и дети. Количество пострадавших мирных жителей достигло 340. Иран назвал удары Израиля объявлением войны и требует провести срочное заседание Совбеза ООН.
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Любопытно, что менее чем за сутки до атаки Израиля на Иран – накануне в 15:14 по минскому времени – в эфир вдруг вышло так называемое «Радио судного дня», выдав вот такое совсем уж странное послание.
Этот загадочный шифр – сегодня самый популярный мировой заголовок, но расшифровать эту «абракадабру» пока не удалось никому. Но она в том числе раскрутила с неимоверной скоростью новый виток разговоров про Третью мировую войну.
«Полномасштабный конфликт Ирана и Израиля может воспламенить весь Ближний Восток». А это явно «точка невозврата», считают в российской Госдуме. При этом депутат и глава ЛДПР Леонид Слуцкий призывает мировое сообщество сделать все возможное «для прекращения насилия и возвращения сторон к дипломатии».
Если не о мировой, то уж точно о региональной «резне» твердит военный эксперт Игорь Никулин. Ее вероятность он оценивает в 90 % и уверен, что обострение ситуации на Ближнем Востоке приведет в первую очередь «к террористической войне, которая может затянуться не на одно десятилетие. Эксперт уверен, что «Иран будет вынужден ударить всем, что у него есть». И добавляет: «Если США вмешаются в это конфликт, для Штатов это может обернуться гражданской войной».
При этом в Вашингтоне, похоже, в полном восторге от сегодняшних событий и обещают кровавое продолжение. «Превосходной» назвал Дональд Трамп атаку Израиля на Иран. Его слова сегодня цитирует телеканал ABC News. «Их ударило очень сильно – настолько, насколько вообще можно ударить. И им стоит ожидать большего – гораздо большего», – очевидно, с азартом говорит американский президент об Иране. При этом в своей социальной сети глава Белого дома пишет, что «Израиль располагает самым смертоносным оружием в мире», а еще предостерегает, а фактически угрожает Ирану последствиями отказа от сделки со Штатами по ядерной программе.
Тем временем Тегеран готовится к ответу. При этом, как заявили в командовании Вооруженными силами Ирана, это будет ответ «без ограничений». «Не мы начали эту войну, но Иран решит, как она закончится», – публично заявили в Генштабе.
Как стало известно, к концу дня израильский премьер Биньямин Нетаньяху проведет телефонные переговоры с Дональдом Трампом. Но едва ли это приведет к разрешению конфликта.
Его эскалация, и это уже очевидно, выльется в цепную реакцию по всему Ближнему Востоку. Масштабная война будет иметь и экономические последствия. Эксперты говорят о существенном росте цен на нефть.