«Славянский базар в Витебске» набирает обороты: самые яркие фишки 12 июля

По традиции, на сцене летнего амфитеатра он соберет целое созвездие артистов, ну и, конечно, откроет новые имена.

Новости Беларуси. В Витебске вечером 12 июля прозвучат позывные «Славянского базара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, уже разрешилась первая интрига фестиваля – Гран-при детского музыкального конкурса отправляется в Украину вместе с Александром Балабановым. А вот специальную награду «Через искусство – к миру и взаимопониманию», по традиции, сегодня, 12 июля, вручит Президент. В 2018 году награда достанется Розе Рымбаевой.

Яна Шипко, СТВ:

Как бы не пестрили фестивальные афиши звездными именами, «Славянскому базару» всегда найдется, чем удивить.

Мы наблюдали, как с ликованием встречали фанаты Наталью Орейро, а в это время где-то в кинотеатре представлял свой фильм Эмир Кустурица.

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Пропустить открытие «Славянки» просто невозможно. Движение в городе сегодня перекрыли. 15 оркестров и барабанщицы возвестили о старте фестиваля. Рядом с флагами 41 страны поднялось и фестивальное знамя. 5 тысяч участников и 150 мероприятий. Уже по традиции, фееричная церемония в день открытия.