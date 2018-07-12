«Славянский базар в Витебске» набирает обороты: самые яркие фишки 12 июля

Новости Беларуси. В Витебске вечером 12 июля прозвучат позывные «Славянского базара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По традиции, на сцене летнего амфитеатра он соберет целое созвездие артистов, ну и, конечно, откроет новые имена.
Новости Беларуси. В Витебске вечером 12 июля прозвучат позывные «Славянского базара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По традиции, на сцене летнего амфитеатра он соберет целое созвездие артистов, ну и, конечно, откроет новые имена.
Так, уже разрешилась первая интрига фестиваля – Гран-при детского музыкального конкурса отправляется в Украину вместе с Александром Балабановым. А вот специальную награду «Через искусство – к миру и взаимопониманию», по традиции, сегодня, 12 июля, вручит Президент. В 2018 году награда достанется Розе Рымбаевой.
За событиями в фестивальной столице следит корреспондент СТВ Яна Шипко.
Яна Шипко, СТВ:
Как бы не пестрили фестивальные афиши звездными именами, «Славянскому базару» всегда найдется, чем удивить.
Мы наблюдали, как с ликованием встречали фанаты Наталью Орейро, а в это время где-то в кинотеатре представлял свой фильм Эмир Кустурица.
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Пропустить открытие «Славянки» просто невозможно. Движение в городе сегодня перекрыли. 15 оркестров и барабанщицы возвестили о старте фестиваля. Рядом с флагами 41 страны поднялось и фестивальное знамя. 5 тысяч участников и 150 мероприятий. Уже по традиции, фееричная церемония в день открытия.
Новая звезда зажглась сегодня на звездной аллее. Роза Рымбаева – прима казахстанской эстрады. Ее называют «соловьем Средней Азии». Роза Рымбаева – давний друг и частый гость на «Славянском базаре». Закладка ее именной звезды означает, что певица стала лауреатом, обладателем специальной награды Президента Беларуси «Через искусство – к миру и взаимопониманию».
Роза Рымбаева, народная артистка Казахстана:
Это символ признания всему казахстанскому народу, всему нашему творческому миру. И многие наши лауреаты, которые стали ими на «Славянском базаре», молодые певцы сейчас очень известны и популярны у нас в Казахстане.
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