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«Каждый год привозим новых артистов в Беларусь»: показываем, проходит А-Fest в 2018 году

11 августа 2018 17:20
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Новости Беларуси. Европейский фестиваль уличной еды А-Fest проходит в эти минуты в Лошицком парке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Каждый год привозим новых артистов в Беларусь»: показываем, проходит А-Fest в 2018 году-1

Огромный фуд-корт собрал тысячи участников. Помимо большого разнообразия блюд и современной музыки, работают более 30 развлекательных площадок. Гости могут увидеть мастер-класс по приготовлению пиццы и бургеров, поиграть в футбол, а еще проверить свои знания белорусского языка. Обстановку на крупнейшем open-air лета оценила и наш корреспондент Алеся Беликова.

«Каждый год привозим новых артистов в Беларусь»: показываем, проходит А-Fest в 2018 году-4

Пикник на свежем воздухе с друзьями или семьей был в планах на это лето у многих гостей фестиваля еды и пива А-Fest. Любимая музыка и фуд-корт с бургерами, фалафелем, пиццей и другим стрит-фудом не оставляют равнодушными гурманов разных возрастов.

«Каждый год привозим новых артистов в Беларусь»: показываем, проходит А-Fest в 2018 году-7

Сувлаки с фалафелем, греческая кухня. Мы только что съели шашлык, теперь вот.

«Каждый год привозим новых артистов в Беларусь»: показываем, проходит А-Fest в 2018 году-10

Просто любим необычную еду. Шашлык – это такое, знаете, можно везде встретить. А интересная еда… первый раз попробуем.

«Каждый год привозим новых артистов в Беларусь»: показываем, проходит А-Fest в 2018 году-13

Квест из 30 развлечений. На фестивале в 2018 году настоящий рай для любителей активного отдыха: необычный вариант игры в домино, «крестики-нолики» и конкурсы для интеллектуалов.

«Каждый год привозим новых артистов в Беларусь»: показываем, проходит А-Fest в 2018 году-16

Алесея Беликова, СТВ:
Крупнейший open-air лета в Минске проходит в третий раз. По традиции Лошицкий парк превратился в креативное пространство с фотозонами и развлекательными площадками, где минчане могут не только вкусно поесть, но и заняться спортом.

«Каждый год привозим новых артистов в Беларусь»: показываем, проходит А-Fest в 2018 году-19

Роман Жигарев, группа Akute:
Территория огромная, и везде можно чем-нибудь заняться. Начиная от каких-то там квизов и заканчивая спортивными соревнованиями. Ну и, конечно, музыка.

«Каждый год привозим новых артистов в Беларусь»: показываем, проходит А-Fest в 2018 году-22

А-Fest подготовил сюрприз и ценителей качественной зарубежной и белорусской музыки. Совсем скоро на сцену выйдет хедлайнер фестиваля, британская певица Софи Эллис-Бекстор. Также здесь белорусские группы Bez.not, Akute, Tanin Jazz, «Без билета» и другие.

«Каждый год привозим новых артистов в Беларусь»: показываем, проходит А-Fest в 2018 году-25

Тарас Маципура, заместитель генерального директора по маркетингу компании «Аливария»:
Каждый год привозим новых артистов в Беларусь. Это белорусские команды, конечно же, ведь мы делаем этот фестиваль в Беларуси и для белорусов. С другой стороны, поскольку это европейский формат, мы привозим всегда европейских звезд.

В этом году мы, например, добавили и сделали больший акцент на семейный отдых. Добавили большую площадку для отдыха с детьми.

«Каждый год привозим новых артистов в Беларусь»: показываем, проходит А-Fest в 2018 году-28

А-Fest в Минске становится традиционным местом встречи новых зарубежных и белорусских звезд. А вкусная еда от лучших заведений столицы привлекает все больше зрителей – в этом году организаторы ожидают около 200 тысяч гостей.

«Каждый год привозим новых артистов в Беларусь»: показываем, проходит А-Fest в 2018 году-31

К слову, генеральный информационный партнер фестиваля – наш телеканал. Команда СТВ готовит полную версию концерта, которая выйдет в эфир уже в ближайшее время.

# Реклама # общество # Алеся Беликова # Роман Жигарев # Тарас Маципура # Фотофакт

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