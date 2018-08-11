«Каждый год привозим новых артистов в Беларусь»: показываем, проходит А-Fest в 2018 году

Новости Беларуси. Европейский фестиваль уличной еды А-Fest проходит в эти минуты в Лошицком парке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огромный фуд-корт собрал тысячи участников. Помимо большого разнообразия блюд и современной музыки, работают более 30 развлекательных площадок. Гости могут увидеть мастер-класс по приготовлению пиццы и бургеров, поиграть в футбол, а еще проверить свои знания белорусского языка. Обстановку на крупнейшем open-air лета оценила и наш корреспондент Алеся Беликова.

Пикник на свежем воздухе с друзьями или семьей был в планах на это лето у многих гостей фестиваля еды и пива А-Fest. Любимая музыка и фуд-корт с бургерами, фалафелем, пиццей и другим стрит-фудом не оставляют равнодушными гурманов разных возрастов.

Сувлаки с фалафелем, греческая кухня. Мы только что съели шашлык, теперь вот.

Просто любим необычную еду. Шашлык – это такое, знаете, можно везде встретить. А интересная еда… первый раз попробуем.

Квест из 30 развлечений. На фестивале в 2018 году настоящий рай для любителей активного отдыха: необычный вариант игры в домино, «крестики-нолики» и конкурсы для интеллектуалов.

Алесея Беликова, СТВ:

Крупнейший open-air лета в Минске проходит в третий раз. По традиции Лошицкий парк превратился в креативное пространство с фотозонами и развлекательными площадками, где минчане могут не только вкусно поесть, но и заняться спортом.

Роман Жигарев, группа Akute:

Территория огромная, и везде можно чем-нибудь заняться. Начиная от каких-то там квизов и заканчивая спортивными соревнованиями. Ну и, конечно, музыка.

А-Fest подготовил сюрприз и ценителей качественной зарубежной и белорусской музыки. Совсем скоро на сцену выйдет хедлайнер фестиваля, британская певица Софи Эллис-Бекстор. Также здесь белорусские группы Bez.not, Akute, Tanin Jazz, «Без билета» и другие.

Тарас Маципура, заместитель генерального директора по маркетингу компании «Аливария»:

Каждый год привозим новых артистов в Беларусь. Это белорусские команды, конечно же, ведь мы делаем этот фестиваль в Беларуси и для белорусов. С другой стороны, поскольку это европейский формат, мы привозим всегда европейских звезд. В этом году мы, например, добавили и сделали больший акцент на семейный отдых. Добавили большую площадку для отдыха с детьми.

А-Fest в Минске становится традиционным местом встречи новых зарубежных и белорусских звезд. А вкусная еда от лучших заведений столицы привлекает все больше зрителей – в этом году организаторы ожидают около 200 тысяч гостей.