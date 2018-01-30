«Мы считались самой лузерской группой»: Большое интервью Би-2 о женщинах, алкоголе и кто пошёл на «Компромисс»

Шура и Лёва – группа «Би-2» в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым.

Егор Хрусталёв, ведущий:

Добрый вечер, дорогие друзья, земляки! С приездом! Я сейчас послушал, вы между собой говорили, Лёва, Вас в номере мама ждёт, навестила?



Лёва Би-2, рок-группа «Би-2»:

Да. Но это вполне естественно, потому что моя мама живет в Минске. Когда я приезжаю сюда по частным делам или по профессиональным, мы, конечно, с ней видимся постоянно.

О 30-летней дружбе и женщинах

Егор Хрусталёв:

У меня такой вопрос: вы столько лет работаете вместе! Вы не надоели друг другу? Или вы делаете специально какие-то паузы, вот, во взаимоотношениях?

Шура Би-2, рок-группа «Би-2»:

Во-первых, мы не работаем, мы играем. Во-вторых, мы друзья с детства, и, в-третьих, есть несколько факторов, которые у нас есть, идеальный залог идеальной рок-группы. Вот, если следовать некоторым факторам…

Лёва:

Да.

Шура:

В первую очередь, из-за чего распадаются все группы? Из-за женщин. У нас радикальный вкус на женщин. Поэтому эта ситуация... Дальше, у каждого есть свои…

Егор Хрусталёв:

У кого-то блондинки, у кого-то брюнетки? Или как?

Шура Би-2:

Ну, это уж слишком. Допустим. Дальше, каждый в группе занимается определенной своей частью и, в-третьих, мы – друзья детства. Вот и всё.

Егор Хрусталёв:

А паузы вы делаете? Вот так: поднадоели и разъехались.

Лёва Би-2:

Ну, у нас есть какое-то свое пространство, куда мы удаляемся. Шурик уезжает в Америку, я уезжаю в Испанию. Но это, наверное, связано не с тем, что мы хотим отдохнуть друг от друга, а просто так сложились обстоятельства, что моя семья живет в Испании, у Шурика…

Шура Би-2:

А мои периодически в Калифорнии.

Лёва Би-2:

Вы знаете, Вы попробуйте с кем-нибудь дружить. Сколько? 30 лет?

Шура Би-2:

Больше! Да.

Лёва Би-2:

И Вы всё поймете! И тут нет никаких рецептов, понимаете. Если…

О самой лузерской группе – Би-2

Егор Хрусталёв:

Да, нет. Я по-доброму завидую, потому что это, действительно, вызывает восхищение. А особенно, в общем, в таком творческом тандеме это – редкость. Я по поводу нового вашего альбома «Горизонт событий», и, в общем-то, это –главный повод к нашему разговору. И я, в первую очередь, хотел бы спросить у вас о песне «Детство» и, вообще, о детстве. Такую интересную фразу вы говорили в интервью. Вот, по-моему, Лёва говорит: «Меня всегда окружали друзья, которые были старше меня. Или мне так казалось. До сих пор ощущаю себя ребёнком. И Шура тоже говорит, что то, чем мы занимаемся, это, всё-таки, по большому счету – детство». У меня есть товарищ в Израиле. Вы, кстати, вместе с ним тоже общались одно время. И он рассказывает (он – программист): «Я прихожу на совещание, и у меня такое впечатление – а мне уже под 50 лет – что я маленький ребенок, и я всех провёл. Вот я просто всех обманул». А у вас есть такое же ощущение, когда вы говорите о том, что всё это у вас – ещё детство? Что вот вы в кругу лучших музыкантов, вы признаны лучшей группой в этом году. А вы все ещё думаете, что вы всех еще обманули, что вы – дети?

Лёва Би-2:

Это такой простой и сложный вопрос. Мне… Это касается просто, наверное, не детства, если говорить о том, что мне кажется, что я кого-то обманул. Это может быть… Я просто очень благодарен судьбе, что нам так сильно повезло в нашей жизни. Что мы занимаемся самым любимым делом. Конечно, мы для этого прилагали очень много усилий и прилагаем.

Шура Би-2:

И по сей день прилагаем.

Лёва Би-2:

И, естественно, одно без другого не бывает. И мне, вообще, кажется, что удача приходит, в основном – вот такая серьёзная удача приходит к людям – к тем, кто, собственно говоря, её ждёт.

Шура Би-2:

Прилагают усилия и работают над этим.

Лёва Би-2:

То есть, шанс возникает у человека любого. Просто надо быть к этому готовым. И иногда, действительно, кажется, что мы, действительно, кого-то обманули.

Шура Би-2:

Мы когда закончили пластинку, и в какой-то момент поняли, что это получилась одна из лучших наших пластинок – у нас появилось такое чувство. Но, смотрите, вот навскидку: в конце 80-ых группа «Би-2» – мы были во всей тусовке – одна из самых лузерских групп. И вот мы были всегда вдвоём, да. Вокруг нас были всегда какие-то музыканты, другие музыканты, которые сейчас в разных странах живут, которые были: «О!» И мы всегда считались самой такой лузерской группой. И каким-то образом нам посчастливилось все 90-ые провести, работая над собой, в разных странах. И этот багаж нам дал то, чем мы сейчас пользуемся. Но вот это чувство, что мы кого-то обманули, периодически происходит. Но, видимо, в этом заключается эта игра, это так интересно.

Лёва Би-2:

Ну, может быть, потому что мы, действительно, удивлены, что… По-хорошему удивлены, что песни, которые мы делаем, которые мы сочиняем – они кому-то нравятся.

Егор Хрусталёв:

Но песни – это одно дело. А другое дело…

Лёва Би-2:

Мы к этому относимся, как к чему-то такому вот должному, понимаете? Поэтому постоянно нам кажется, что придёт какой-нибудь дядя и нас прогонит. Уборщица придёт и прогонит нас отсюда. Скажет: «Всё, ребята. Всё закончилось. Давайте, до свидания!»

Егор Хрусталёв:

Шура, к Вам такой вопрос…

Лёва Би-2:

Извините, про возраст. Просто, что касается возраста, я, честно говоря, вообще, не задумываюсь, сколько лет. Ты, конечно, это понимаешь, когда смотришь с зеркало, и… И надо прилагать больше усилий, может быть, там, для того, чтобы не расплываться, бегать, заниматься спортом, я не знаю…

Егор Хрусталёв:

А спорт есть в вашей жизни?

Лёва Би-2:

Ну, да, есть.

Об алкоголе

Егор Хрусталёв:

Я смотрел недавно ваше интервью и большой концерт, по-моему, на «Нашем радио». И вас ведущий спрашивает: «А вот эти ваши песни – «Компромисс» и «Лётчик». Как будто, вы что-то переосмыслили». И Вы то ли в шутку, то ли всерьёз сказали: «Да, я просто бухать бросил». А Шура добавил: «Ведь у нас то я бросаю, то он бросает. Мы поддерживаем общий градус». Это в каждой шутке есть доля шутки, или это, в общем…

Шура Би-2:

Нет, ну, смотрите. У нас в группе уже года три «сухой» закон. Группа перед выступлением не употребляет никакого алкоголя. И это стало большим позитивом, потому что как-то…

Лёва Би-2:

У нас половина коллектива не пьёт.

Шура Би-2:

А они и раньше не особо выпивали. Но это, скажем так, что касается концертной истории. Что касается после концерта, там может делать каждый, что хочет. Но, Лёва, вообще, действительно, перестал пить.

Лёва Би-2:

Но не воинствующий трезвенник. Есть такая стадия у некоторых людей, когда они бросают пить, они начинают… Становятся моралистами, да.

Шура Би-2:

Моралистами сразу становятся! У нас есть коллеги по цеху, музыканты, которые… Вот это – прямо клуб анонимных алкоголиков. То есть: «Ты должен»…

Егор Хрусталёв:

Кстати, они тяжелей всех срываются потом?

Шура Би-2:

Возможно, да. Поэтому…

Лёва Би-2:

Нет, что касается спорта, это всё я не афиширую особенно, честно говоря. Потому что мне кажется, тут такой вопрос очень личностный.

Егор Хрусталёв:

Я видел всё время, как барышни обсуждают, какой Вы стройный и, в общем, человек, который перевалил за 45, и остается стройным и выглядит, как настоящая рок-звезда! Это сверхусилие, всё-таки, или, в общем, так папа с мамой подарили?

Лёва Би-2:

Я просто бросил пить и есть.

Егор Хрусталёв:

А дышать? Песня «Виски» – уникальная история.

Лёва Би-2:

Я очень нервничаю. Я постоянно нервничаю, поэтому я худой. Я нервничаю, я нервничаю, да.

Шура Би-2:

Да, когда он нервничает – некоторые много едят сладкого, а он – наоборот.

Как песню «Виски» придумали на Кавказе

Егор Хрусталёв:

О песне «Виски» хочу вас спросить. Уникальная, отличная песня, новая. Вообще, сотрудничество с американцем, который живет в Исландии, выучил русский язык. Но, вот сейчас, поскольку телевизионная программа, я хочу вас спросить о клипе. Но это же – просто кровища, и борщ, и свёкла! В общем, как это рождается?! Я не думаю, что это трезвым можно придумать!

Шура Би-2:

Буквально вчера мы вспоминали, у нас есть наш хороший друг, уже хороший друг – режиссёр Игорь Шмелёв, который снимал этот клип.

Лёва Би-2:

Который снимал, собственно говоря, этот клип, да.

Егор Хрусталёв:

А он много, кстати, ваших работ снимал?

Шура Би-2:

Да. Вообще, начиная с «Компромисса», все клипы делает он. И мы продолжаем с ним сотрудничать. И, как раз, мы вчера обсуждали новое видео, и вот вышли к тому, что, когда мы придумали всю идею… Мы придумываем как: все садимся – я, Лёва и Шмель – и генерируем идею.

Егор Хрусталёв:

А где, кстати, садитесь?

Шура Би-2:

Это по-разному. Вчера мы у Лёвы в квартире сидели. А иногда мы сидим в каком-то ресторане.

Лёва Би-2:

Иногда на гастроли он приезжает.

Шура Би-2:

Я приезжаю, потому что у нас мало времени, и взяли его на гастроли на Кавказ. Он никогда не был на Кавказе. Мы на Кавказе придумали «Виски». И практически всю стенографию, весь арт, который мы там сделали.

Лёва Би-2:

Нет, изначально идея «Виски» была достаточно безобидная.

Шура Би-2:

Но она была «клюква» такая, тривиально. Мы хотели…

Лёва Би-2:

Гоголь, Салтыков Щедрин… Что-то такое.

Шура Би-2:

А так как у нас присутствует Джон Грант – это американец, да, то он бы играл русского, а мы бы играли, типа, иностранцев.

Егор Хрусталев:

Бутлегеры такие…

Шура Би-2:

Да. Но Шмель – режиссёр – за неделю говорит: «Ребята…»

Лёва Би-2:

За неделю. Уже весь подготовительный вопрос был просчитан, всё было готово. Мы просто ждали, когда начнутся съёмки. Пришел Шмель и сказал: «Ребята, мне кажется, что это будет немножко скучновато».

Шура Би-2:

Да. Это будет «клюква». Давайте хоррор введём. Мы такие: «Ну, давай!» И, как раз, появилась изюминка у этого клипа, абсолютно такая своеобразная.

Лёва Би-2:

Но это же – жанровый клип. Прямо, жанровый клип.

Егор Хрусталёв:

Да, очень жанровый. Там даже возрастное ограничение стоит, даже на YouTube, чтобы посмотреть.

Лёва Би-2:

Я, если честно, не очень понимаю. Но, наверное, детей некоторых… Хотя, сейчас такие дети, которых очень тяжело чем-то смутить. Вот, видимо, поедание бутафорских ног и произвело такое впечатление.

Шура Би-2:

Мои дети смотрели и смеялись.

Лёва Би-2:

В основном, это будоражит умы каких-то моралистов и лицемеров, потому что в принципе, нормальный человек этому…

Как снимают в клипах своих детей

Егор Хрусталёв:

В двух клипах, по-моему, ваши дети снимаются? Я знаю, что вот в «Алисе» и в «Лётчике», по-моему, Ваш сын снимался.

Шура Би-2:

Да, и в других тоже.

Лёва Би-2:

У меня Авив снимался и в «Шамбале», и где-то…

Шура Би-2:

И где-то ещё.

Лёва Би-2:

Да.

Егор Хрусталёв:

Я читал, что Вы их как-то подкупаете: то iPhone, то какими-то специальными подарками. Типа, это их гонорар.

Лёва Би-2:

У нас, что касается работы – это профессиональные отношения. Поэтому естественно, гонорар – это обязательная вещь. Правда, предыдущие клипы – это были просто наборы LEGO, а тут уже было…

Шура Би-2:

Потому что у него дети постарше. А старший у него вырос, и он начинает поднимать…

Лёва Би-2:

И гаджеты уже становятся популярными среди детей. Поэтому тут уже LEGO не обошлось.

Как пишут песни

Егор Хрусталёв:

Лёва, я читал в Вашем интервью, вот Вы начинаете новый альбом – берёте Moleskine, пишете название альбома и записываете мысли, которые из общения, из фильмов, из каких-то книг. Вот можете Вы сказать, какого рода фразы Вы набрасываете, из которых потом, как это: «Если бы вы знали, из какого сора складываются мои стихи»

Лёва Би-2:

Это, всё-таки, творческая кухня. Я думаю, что всё, прямо уж досконально рассказывать не имеет смысла.

Егор Хрусталёв:

Ну, просто, может быть, какую-то одну помните?

Лёва Би-2:

Иногда мы просто отшучиваемся. Мы говорим, что мы подписали бумагу о неразглашении «военной тайны», о том, как пишется песня. Это – разные мысли абсолютно. И это – не мои. Читаешь книги. Знаете, просто происходит иногда такой момент, как цепная реакция: одно произведение, одна песня, один фильм, одна картина может спровоцировать какой-то взрыв. Вот, знаете, есть такая группа «Вежливый отказ»? Играют музыку на уровне, скажем так, ощущений…

Егор Хрусталёв:

Авангардную.

Лёва Би-2:

Такой современный Шостакович, только на гитарах. И на концерте группы «Вежливый отказ» у меня пришла идея написать песню «Моя муза из Евросоюза», которая является абсолютно поп-песней. И ничего в ней нет такого сложного, собственно говоря.

О звукорежиссёрах

Егор Хрусталёв:

Шура, Вы – бессменный и самый главный музыкальный продюсер команды «Би-2». То, что с самого начала отличало «Би-2» для всех, кто слушал – это был совершенно особенный, удивительный и совершенно вот, как бы, несоветский звук. У меня такой вопрос: можно ли сказать, вот то, что Вы пожили, поработали и послушали очень много того, что делалось не в России, не в Беларуси, пожили в Израиле и в Австралии, это явилось главной историей, то, что вас отличало и отличает сейчас?

Шура Би-2:

Не за один день всё это происходило. В Австралии был замечательный опыт. Но, смотрите, сейчас мы сотрудничаем уже лет 10 с Эдрианом Бушби – звукооператор в Лондоне. Это – парень, у которого три «Грэмми». Да и, вообще, с нами сотрудничают звукооператоры – одни из самых топовых. Пластинки, на которых я в детстве читал и думал: «Вот такой он, он будет когда-нибудь со мной». Томми Викари, с которым мы оркестровые альбомы мы сводим. Он свёл альбомы Майкла Джексона, Джорджа Бенсона, Джорджа Дюка. И они к нам относятся не как к таким: «Ну, ребята приехали». А прямо они переживают за творческий процесс. Тем более, вот для Бушби, вот своим этим альбомом мы ставили, радикально мы меняли звук, мы искали другой звук. И это на песне «Лётчик» слышно. Потому что, когда у нас, даже, когда у нас песня не получалась, мы делали дубль за дублем, а время растягивалось. Он даже группу Muse отодвинул на две недели, потому что они сводили там сингл какой-то…

Егор Хрусталёв:

Это – шикарный факт.

Шура Би-2:

И, тем самым, каждый из этих людей, с которыми мы сотрудничаем, они находят, что-то своё привносят, что-то своё, и, тем самым, получается такой оригинальный звук.

Егор Хрусталёв:

Ну, вот уши в России ни у кого так не работают, как у тех ребят, которые выросли там?

Шура Би-2:

Понимаете, мы не хотим никого обидеть, но как-то у нас так уж получилось, что мы сводим, всё-таки, там.

Про песню «Компромисс»

Егор Хрусталёв:

Я благодарю вас за ваше время. Если позволите в финале очень короткий вопрос. Вот на меня сильнейшее впечатление произвела песня «Компромисс». Начинается она со слов: «Друг дорогой». Правильно ли я понял, что, на самом деле, эта песня обращена к самим себе?

Лёва Би-2:

После каждой пластинки наступает опустошение. И этот сосуд пустой ты пытаешься наполнить, подготовить себя к работе над следующим альбомом. И в этот момент происходит очень серьёзная переоценка ценностей всех. В данный момент, вот Вы нас сейчас, наверное, словили вот именно в этот момент. И поэтому даже тяжело отвечать на какие-то простые вопросы. Потому что вчера ты ещё знал, ты был уверен в ответе, в ответах на эти вопросы, а сегодня ты уже сомневаешься в чём-либо.

Шура Би-2:

Тем более, смысл песен иногда приходит через несколько лет, о чём эта песня.

Егор Хрусталёв:

Ну, очень простой вопрос у меня: вы себе обращаете эту песню?

Лёва Би-2:

Конечно. У меня нет, знаете, такого дидактического вот характера в песнях, когда кто-то чему-то учит. Вся идеология, которая происходит – ну, такие, абстрактные диалоги в этих песнях – они, конечно, диалоги с самим собой, естественно.