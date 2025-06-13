Около 20% мам сталкиваются с послеродовой депрессией – причины назвала врач

Оксана Безуглова, заместитель главного врача по медицинской части МОКЦ «Психиатрия-наркология»: Послеродовая депрессия имеет место быть. Часто, к сожалению, распространенная форма расстройства. Также она может быть связана с тем, что у женщины меняется в принципе ее жизнь, устой жизни. Гормональный дисбаланс, в свою очередь, тоже опосредованно влияет на возникновение депрессивного расстройства. Здесь тоже важно понимать, что женщина, которая воспитывает ребенка, нуждается и в помощи, и в наблюдении. Не стоит тоже игнорировать ее потребности.

Виктория Протас, кризисный психолог:

Ты же мать. То есть ты же должна быть радостна и счастлива от того, что ты только что родила. У тебя все в жизни уже есть. Женщины говорят о том, что я вообще не понимаю. Я встаю утром. Я не хочу вставать. То есть меня не радует мой ребенок. То есть я не хочу ни кушать, ни гулять. Меня ничего не радует. Солнышко вышло – меня не радует. Об этом стыдно признаться. Потому что вроде бы асоциальное мнение о том, что у тебя есть. У тебя хороший муж, хорошая семья. Ты только что родила. Ты уже только от этого должна радоваться. Только лишь от этого. Ей стыдно сказать, что нет, меня это не радует.