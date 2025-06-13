Какие микроэлементы улучшают настроение – ответила диетолог

Наше тело и психика – неразделимое целое. Если что-то одно ломается, то другое тоже страдает. Ученые считают дисбаланс в питании важным фактором развития психических нарушений. А коррекцию рациона – хорошим способом улучшить настроение, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Кристина Балацун, врач-диетолог:

Питание очень сильно влияет на наше настроение. Опять же, почему? Потому что оно дает нам многие структурные компоненты. Например, белок – это источник аминокислоты: тирозина, триптофана. Субстрата для синтеза нейромедиаторов. Магний – это невероятно важный микроэлемент, который тоже помогает функционированию нервной системы процессом расслабления. Опять же, выработке энергии, процессом детоксикации. Железо как структурная часть эритроцитов для переноса кислорода.