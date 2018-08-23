«От 20 до 40 лет, как мужчина, так и женщина». Как выглядят минские карманники и ТОП-3 мест, где они орудуют

Есть такая русская пословица: «Незваный гость хуже татарина». А непрошенные руки в ваших карманах – явление ещё более неприятное. Карманные кражи, по большому счёту, – филигранное искусство. Чтобы совершить подобное хищение на глазах у посторонних, но остаться при этом незамеченным, требуется большое мастерство, сравнимое с талантом. Безошибочно вычислить щипача в пёстрой бурлящей толпе практически невозможно.

Андрей Бусло, заместитель начальника отдела по раскрытию особо тяжких и тяжких преступлений против собственности ГУВД Мингорисполкома:

Социальный портрет карманника, на сегодняшний день, выглядит следующим образом: это, как правило, лицо от двадцати до сорока лет, как правило, ранее судимое. Как мужчина, так и женщина. Как правило, нигде не работает. Безусловной королевой преступного мира, по праву, можно считать знаменитую Соньку Золотую Ручку. Спустя два с лишним столетия женщины всё так же не гнушаются разжиться при помощи ловкости рук.

Андрей Бусло:

Это лица, злоупотребляющие наркотическими средствами, либо лица цыганской народности. «Ширмачи», «марафетчики», «трясуны», «писаки»… В жизни карманники чаще всего не такие харизматичные, как, например, Кирпич из «Места встречи изменить нельзя». Однако, дело своё тоже знают.

Ксения Гладенькая:

К сожалению, однажды у меня был такой случай. Я ехала в автобусе. Я поздно заметила, когда у меня украли кошелёк. Мужчина или женщина – вор сработал очень оперативно. И я поняла, что он у меня украл не только кошелёк, он украл у меня и телефон. Ну, слава Богу, что паспорт оставил. Андрей Бусло:

В основном, кражи карманные, в настоящее время совершаются из сумок, рюкзаков, либо наружных карманов одежды. Сумки, рюкзаки они выбирают либо расстёгнутые, либо расстёгивают молнию, отвлекая потерпевшего. Или выбирая момент, когда потерпевший на что-то отвлечён, чем-то занят. На карманника можно наткнуться везде. В ТОПе мест, где из обычного человека в одночасье можно превратиться в жертву: вокзалы, торговые центры и общественный транспорт.

Особо мастеровитые карманники грабят во время еды. Пока в ресторане ничего не подозревающий человек любуется хорошо прожаренным стейком, кто-то ловко обносит его карманы. Классика жанра: человек находится в движении, и вор «неосторожно» сталкивается с ним. После толчка жертва может быть возмущена, или наоборот, смутится и начнет извиняться, но цель уже достигнута: за всплеском эмоций человек вряд ли почувствует чужую руку у себя за пазухой. Андрей Бусло:

Нужно прибегать к элементарным мерам безопасности. Быть внимательным в общественном транспорте, в местах большого скопления людей. Следить за своими вещами, не создавать условия для совершения краж. То есть, ценные вещи должны быть на виду. При выходе из дома пересчитайте деньги и не берите с собой лишнего.