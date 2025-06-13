Обрушить психику – почему возникает депрессия, ответила врач

Не выдумка, а смертельный недуг. 77 лет назад на первой ассамблее Всемирной организации здравоохранения депрессия впервые была признана болезнью на международном уровне, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

С тех пор ученые бьются в надежде разгадать все ее секреты – от причин до проявлений. Одно из недавних – попытка увидеть ее на функциональном МРТ головного мозга. Теперь официально депрессию можно научно доказать.

Виктория Протас, кризисный психолог:

На самом деле, если мы посмотрим на те исследования, которые мои коллеги делали. Когда обращались люди с такими похожими симптомами, им делали МРТ. На МРТ видно, что есть изменения в головном мозге при депрессии. Там сразу были видны проблемы, подключалось лечение. Делали до лечения и после. После лечения были изменения, что говорит о том, что это болезнь.

Финансовые трудности, неурядицы на работе, проблемы со здоровьем могут обернуться плохим настроением, а могут обрушить нашу психику. Все же большинство специалистов сходятся в том, что депрессия – болезнь не одной причины.