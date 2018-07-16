Румын Марчел Рошка стал обладателем Гран-при конкурса молодых исполнителей на «Славянском базаре-2018»

Новости Беларуси. Наконец-то в фестивальном Витебске разрешилась главная интрига «Славянского базара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стало известно имя победителя Международного конкурса исполнителей эстрадной песни.

В этом году тайна сохранялась до последнего момента, ведь два участника набрали одинаковое число голосов.