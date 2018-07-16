Румын Марчел Рошка стал обладателем Гран-при конкурса молодых исполнителей на «Славянском базаре-2018»

Новости Беларуси. Наконец-то в фестивальном Витебске разрешилась главная интрига «Славянского базара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стало известно имя победителя Международного конкурса исполнителей эстрадной песни.
В этом году тайна сохранялась до последнего момента, ведь два участника набрали одинаковое число голосов.
В итоге, решение жюри таково: обладателем Гран-при стал румынский исполнитель Марчел Рошка. Таким образом, первая премия автоматически досталась Амрэ из Казахтана, вторая – украинке Миле Нитич, ну а тройку лидеров замкнули белорус Евгений Курчич и польская певица Сильвия.
После объявления результатов конкурса на сцене начался заключительный концерт «Славянского базара», собравший многочисленных звезд шоу-бизнеса.