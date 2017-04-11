Певица Бьянка: «Всегда говорю, что я из Беларуси»

Певица Бьянка в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Танюша, я смотрю Ваши интервью, которые с нашей встречи посмотрел – что вот уже выросло целое поколение, для которых Вы такая московская штучка. Уже не белорусская, не минская девочка, которая пела в оркестре Финберга. И песни. По московским улочкам. Всё уже и никому не говорите, что я, на самом деле – белорусская девчонка.

Бьянка, певица:

Нет, я всегда говорю, что я из Беларуси, естественно. Я этим горжусь. Но, понятное дело, что я выросла.

И тогда мне было 18, сейчас мне 31 – и, естественно, всё поменялось.

Я очень долго прожила в Киеве. Уже так же долго живу в Москве. Поэтому очень много всего прошло и я очень много чему научилась, и, естественно, я абсолютно другой человек