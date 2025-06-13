Россия передала украинской стороне 1200 тел погибших военных

Второй этап обмена телами погибших между Россией и Украиной прошел на белорусской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рамках Стамбульских договоренностей украинской стороне переданы 1200 тел украинских военных. России не передали ни одного.

На переговорах в Стамбуле 2 июня российская сторона заявила, что в одностороннем порядке проведет гуманитарную акцию – передаст Украине 6000 погибших военнослужащих ВСУ. С 6 июня на границе стояли фуры с телами, но Украина отказывалась их принимать. В итоге лишь спустя 5 дней украинская сторона все-таки забрала тела.