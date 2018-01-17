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Форум регионов Беларуси и России меняет формат

17 января 2018 14:42
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Новости Беларуси. Форум регионов Беларуси и России меняет формат. В 2018 году его примут сразу три города – Могилев, Горки и Шклов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум регионов Беларуси и России меняет формат-1

Об этом сообщил 17 января председатель Совета Республики Михаил Мясникович. Программа пятой встречи представителей двух государств ожидается насыщенной. Будут организованы переговорные площадки для делегатов, которые представят  города и районы. Кроме того, запланирована работа Совета делового сотрудничества, во время которого у руководителей предприятий будет возможность обсудить взаимный экономический интерес.

Форум регионов Беларуси и России меняет формат-4

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Все, конечно, не измеришь рублями, долларами. Но мы стремимся к тому, чтобы и на пятом, юбилейном Форуме регионов наши хозяйствующие субъекты, наши регионы заключили коммерческие контракты, коммерческие соглашения для того, чтобы стимулировать взаимную торговлю и промышленную кооперацию. Я думаю, что миллионов на 400 договоров будет – это та цель, которую мы ставим. Будет больше – мы будем этому еще в большей степени рады.

Форум регионов Беларуси и России меняет формат-7

Кроме того, во время юбилейного форума пройдет серия молодежных, спортивных и культурных мероприятий. Более детально программу обсудят на совместном с российской стороной заседании. Оно пройдет в ближайшее время.

# V Форум регионов Беларуси и России # Экономика # Михаил Мясникович # Фотофакт

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