«Нам действительно есть о чём поговорить»: Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным в Сочи

Встреча лидеров двух стран проходит в Сочи. Кроме двустороннего сотрудничества президенты обсудили взаимодействие на международной арене и в рамках интеграционных объединений. Также Александр Лукашенко поблагодарил Владимира Путина за приглашение посетить Сочи. Несмотря на то, что главы государств встречаются достаточно регулярно, именно такие визиты дают возможность более детально разобраться в вопросах двустороннего сотрудничества. Российский коллега в свою очередь отметил, что рад встретиться с Александром Лукашенко и обсудить все темы, необходимые для укрепления дальнейшего взаимодействия двух стран.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как бы ни банально звучало, Владимир Владимирович, спасибо за приглашение немного отвлечься от наших проблем житейских президентских. Я ежегодно бываю здесь, здесь клочок земли Беларуси рядом с вами, за забором, и я при любом удобном случае стараюсь сюда приехать для того, чтобы на четыре дня отойти от тех проблем, которые всегда накапливаются. Они одинаковые везде, и у вас их хватает, только в большем объеме.

Я очень рад тому, что вы сказали. Нам действительно есть о чем поговорить. Но я бы не сказал, что у нас накапливаются проблемы. У нас проблемы есть, которые решаются быстро, и долго они решаются. Но новые проблемы, к счастью, не появляются, как я проанализировал за последнее время. Но, тем не менее, эти проблемы без нас никто не решит. И некоторые проблемы и не наши приходится решать, как у нас часто с вами бывает. Поэтому действительно есть о чем поговорить, и я буду рад, если вы пополните мои знания в плане международных отношений, ваших встреч, ваших впечатлений. Ну и совместных действий на международной арене.