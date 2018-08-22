«Нам действительно есть о чём поговорить»: Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным в Сочи

Новости Беларуси. Проблемы в белорусско-российских отношениях есть, но они не накапливаются. Об этом 22 августа заявил Александр Лукашенко во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Проблемы в белорусско-российских отношениях есть, но они не накапливаются. Об этом 22 августа заявил Александр Лукашенко во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Встреча лидеров двух стран проходит в Сочи. Кроме двустороннего сотрудничества президенты обсудили взаимодействие на международной арене и в рамках интеграционных объединений. Также Александр Лукашенко поблагодарил Владимира Путина за приглашение посетить Сочи. Несмотря на то, что главы государств встречаются достаточно регулярно, именно такие визиты дают возможность более детально разобраться в вопросах двустороннего сотрудничества. Российский коллега в свою очередь отметил, что рад встретиться с Александром Лукашенко и обсудить все темы, необходимые для укрепления дальнейшего взаимодействия двух стран.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как бы ни банально звучало, Владимир Владимирович, спасибо за приглашение немного отвлечься от наших проблем житейских президентских. Я ежегодно бываю здесь, здесь клочок земли Беларуси рядом с вами, за забором, и я при любом удобном случае стараюсь сюда приехать для того, чтобы на четыре дня отойти от тех проблем, которые всегда накапливаются. Они одинаковые везде, и у вас их хватает, только в большем объеме.
Я очень рад тому, что вы сказали. Нам действительно есть о чем поговорить. Но я бы не сказал, что у нас накапливаются проблемы. У нас проблемы есть, которые решаются быстро, и долго они решаются. Но новые проблемы, к счастью, не появляются, как я проанализировал за последнее время. Но, тем не менее, эти проблемы без нас никто не решит. И некоторые проблемы и не наши приходится решать, как у нас часто с вами бывает. Поэтому действительно есть о чем поговорить, и я буду рад, если вы пополните мои знания в плане международных отношений, ваших встреч, ваших впечатлений. Ну и совместных действий на международной арене.
Владимир Путин, президент Российской Федерации:
Александр Григорьевич, рад вас видеть. Рад возможности поговорить совсем с глазу на глаз, что называется, по всем вопросам, которые относятся к двусторонним (отношениям – прим. ред.) и к нашим проблемам международного характера. Имею в виду и объединения, где мы с вами работаем совместно, и международные вопросы более широкого плана. Мы с вами встречаемся регулярно, но, тем не менее, каждая из этих встреч имеет значение, она очень важна для нас. Я очень рад вас видеть.
Как сообщалось ранее, возможность встречи в Сочи обсуждалась 23 июля во время телефонного разговора Александра Лукашенко и Владимира Путина. Тогда главы государств договорились продолжить взаимные усилия в интересах сохранения позитивной динамики взаимодействия.