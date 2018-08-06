Что было: Минск меняет краски/ Бьянка спела на пляже

Будет что посмотреть?

Мы всё мучаемся вопросами: куда вести (или везти) туристов? Что им показывать? Решение о 30-дневном «безвизе» еще больше озадачило заинтересованных. Есть у нас, конечно, культурные, исторические, природные объекты, которые могут быть привлекательны для иностранцев. Мы их показываем. Но перечень этот для страны, претендующей на рост туризма, не так велик. Популярности существующим и новым объектам может прибавить включение их в список всемирного наследия ЮНЕСКО. А что мы имеем на сегодня? Всего лишь 4 материальные ценности признаны на международном уровне: Несвижский и Мирский замки, Беловежская пуща и геодезическая Дуга Струве. Сейчас Беларусь пытается расширить присутствие в списке. Рассматриваются Софийский собор в Полоцке, Августовский канал, древнее деревянное зодчество и столичный проспект Независимости. Если с первыми тремя вроде бы все понятно, то по главной магистрали Минска, не исключено, могут возникнуть вопросы. По идее, проспект должен проходить в транснациональной номинации как наиболее целостно сохранившийся ансамбль послевоенной архитектуры в Центральной и Восточной Европе. Но в этом-то и можно отыскать препоны, причем, рукотворные. Рассказывают, что несколько лет назад проспект уже претендовал на место в списке ЮНЕСКО, но не прошел якобы из-за современного дизайна навесов над входами-выходами из метро возле ГУМа. Не знаю, правда ли это, но о том, что мы умеем иногда без оглядки принимать решения, о которых потом жалеем, говорят и другие факты. Построили, например, по соседству с цирком нефтебазу (по меткому выражению одного известного бизнесмена). Или покрасили вазы на балюстрадах вдоль парков в цыплячий колер. Протестующие минчане написали петицию. Знаю одного чудака, который зарекся не бриться, пока «Горремавтодор» не вернет всё на круги своя. Директор предприятия в программе СТВ «Неделя» пообещал перекрасить вазы в 2019 году.

Возьмут наши объекты в список – хорошо, не возьмут – не будем опускать руки. Ну, посмотрите: в европейских столицах есть много чего интересного. И все равно муниципальные власти продолжают креативить. Создаются мини-копии городов, появляются оригинальные скульптурные композиции и прочее. Мы тоже начали оживлять скучные фасады домов, создавать пешеходные улицы и выставки живописи на заборах. Сейчас в столице проходит акция «Мой родны кут», после которой в Минске станет еще уютнее. Появятся арт-скамейки с Wi-Fi и парковки для велосипедов, лестницы, оригинально разрисованные под фортепианную клавиатуру. Словом, творчество активно проникает в городскую среду – на радость жителям и к удовольствию гостей.

Браслав vs Боровой

Прошедшие выходные десятки тысяч любителей музыки провели в общении со звуками и природой. Сразу два традиционных мероприятия – рок-концерт на аэродроме «Боровая» и фестиваль в Браславе – украсили их отдых. Первый собрал более 40 тысяч человек, второй – около 25. И, надо сказать, с каждым годом цифры растут. Это легко объяснить. Во-первых. Организаторы приглашают популярных исполнителей. Под Минском, где ночуют самолеты, публику «зажигали» ДДТ, Сплин, «J: Морс» – всего 10 групп. На берегу озера пели Бьянка, Alekseev, Иван Дорн, Артем Пивоваров. Были и гости из Венгрии, России, Украины. Во-вторых, когда на природе, да среди тысяч единомышленников, – настроение совсем другое. Под небом больше романтики и огня, чем под крышей. Правда, браславским сначала не повезло с погодой – пришлось днем в палатках пересидеть дождь, к вечеру все наладилось. А над Минском луна в начале ночи была необычайно яркой, оранжевой и напоминала большую дольку апельсина. Несмотря на такую небывалую массу народа, пребывающего в возбужденном состоянии от песен и пива, на обоих «оупен-эйрах» ничего чересчур неприятного не произошло. Беда, как известно, случилась накануне: умер солист группы «Нейро Дюбель» Александр Кулинкович. Ребята должны были выступать здесь, да вон как вышло.

А в воскресенье на площади у столичной ратуши звучали другие песни. Здесь проходил праздник польской культуры. Закончится эта рабочая неделя, и снова можем идти на фестиваль. 11 августа в Лошицком парке пройдет A-fest. Организаторы обещают хороший отдых под звуки джаза, электронной музыки. Пока еще лето, – ловим моменты и культурно проводим время.

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В.Д.