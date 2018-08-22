Переговоры Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в Сочи: что планируют обсудить политики

Новости Беларуси. Президент Беларуси направился с визитом в Россию. Программой пребывания запланированы переговоры Александра Лукашенко с Владимиром Путиным, которые пройдут в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы государств подробно обсудят широкий спектр вопросов в развитии белорусско-российского сотрудничества, взаимодействие в интеграционных объединениях и на международных площадках, мировую повестку дня.

Возможность встречи в Сочи лидеров двух стран обсуждалась 23 июля во время телефонного разговора Александра Лукашенко и Владимира Путина. Тогда главы государств договорились продолжить взаимные усилия в интересах сохранения позитивной динамики взаимодействия (подробнее здесь).