«Мурашки бежали во время всей песни». Во второй соревновательный день участники «Славянского базара» исполнят мировые хиты

Новости Беларуси. Продолжаем следить за событиями фестивального Витебска и ждем разрешения главной музыкальной интриги этих дней: кто же станет победителем 28-го конкурса молодых исполнителей на «Славянском базаре», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По результатам первого дня лидирует представитель Казахстана. Адильхан Макин набрал 89 баллов из 90 возможных. Далее следуют Израиль, Украина и Грузия.