«Мурашки бежали во время всей песни». Во второй соревновательный день участники «Славянского базара» исполнят мировые хиты
Новости Беларуси. Продолжаем следить за событиями фестивального Витебска и ждем разрешения главной музыкальной интриги этих дней: кто же станет победителем 28-го конкурса молодых исполнителей на «Славянском базаре», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По результатам первого дня лидирует представитель Казахстана. Адильхан Макин набрал 89 баллов из 90 возможных. Далее следуют Израиль, Украина и Грузия.
У белоруса Ивана Здонюка – 82 балла. Но подводить итоги еще рано. 14 июля в Витебске – второй конкурсный день. Участники исполнят мировые хиты. Впервые вместе с артистами на сцену выйдет шоу-балет Todes.
Иван Здонюк, участник международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск – 2019» (Беларусь):
Все подпевали вместе со мной «Кучаравую». Это очень крутые эмоции. У меня мурашки бежали во время всей моей песни. И даже после, когда выставляли оценки, мы исполнили фрагмент из песни «Кучаравая». Все поддержали, хлопали. Я очень рад.
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