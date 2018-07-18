Робертино Лоретти на «Славянском базаре»: «Будет турне, после которого закончу свою карьеру»

Новости Беларуси. Витебск прощается со «Славянским базаром», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За полторы фестивальные недели состоялось более 150 концертов, выставок, театральных постановок, кинопоказов.

Международный форум стал и площадкой для сенсационных заявлений.

Фестивальный рекорд от сводного оркестра барабанщиков – 15 тысяч 170 шагов по городу за 1 час и 40 минут.

Гран-при конкурса исполнителей эстрадной песни впервые в истории фестиваля уехал в Румынию. Награда детского музыкального конкурса отправилась в Украину.

Робертино Лоретти, артист (Италия):

Лучшие впечатления! В октябре будет юбилей – праздновать 60 лет замечательной карьере. Приблизительно 850 концертов в наших странах бывшего Советского союза провел. Начал, скажем так, из Беларуси много лет назад, потом Китай, Турция...

И сейчас будет турне, после которого закончу свою карьеру.

17 июля на сцене Летнего амфитеатра отгремели гала-концерт звезд шансона и сольный концерт Елены Ваенги. Финальную точку в фестивальных событиях вечером 18 июля поставит группа «Мумий Тролль».