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Робертино Лоретти на «Славянском базаре»: «Будет турне, после которого закончу свою карьеру»

18 июля 2018 12:31
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Новости Беларуси. Витебск прощается со «Славянским базаром», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За полторы фестивальные недели состоялось более 150 концертов, выставок, театральных постановок, кинопоказов.

Робертино Лоретти на «Славянском базаре»: «Будет турне, после которого закончу свою карьеру»-1

Робертино Лоретти на «Славянском базаре»: «Будет турне, после которого закончу свою карьеру»-3

Гран-при конкурса исполнителей эстрадной песни впервые в истории фестиваля уехал в Румынию. Награда детского музыкального конкурса отправилась в Украину.

Фестивальный рекорд от сводного оркестра барабанщиков – 15 тысяч 170 шагов по городу за 1 час и 40 минут.

Международный форум стал и площадкой для сенсационных заявлений.

Робертино Лоретти на «Славянском базаре»: «Будет турне, после которого закончу свою карьеру»-6

Робертино Лоретти, артист (Италия):
Лучшие впечатления! В октябре будет юбилей – праздновать 60 лет замечательной карьере. Приблизительно 850 концертов в наших странах бывшего Советского союза провел. Начал, скажем так, из Беларуси много лет назад, потом Китай, Турция...

И сейчас будет турне, после которого закончу свою карьеру.

17 июля на сцене Летнего амфитеатра отгремели гала-концерт звезд шансона и сольный концерт Елены Ваенги. Финальную точку в фестивальных событиях вечером 18 июля поставит группа «Мумий Тролль».

Робертино Лоретти на «Славянском базаре»: «Будет турне, после которого закончу свою карьеру»-9

# Славянский базар в Витебске-2018 # Культура # Робертино Лоретти # Фотофакт

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