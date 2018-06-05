Сорочинская ярмарка, поиск цветка папоротника: чем будут удивлять на фестивале «Александрия собирает друзей»

Новости Беларуси. Темы малой родины и братства славянских народов станут главными на празднике «Купалье» («Александрия собирает друзей»), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подготовка идёт полным ходом, а билеты на гала-концерт уже поступили в продажу. Также пройдут традиционные фестивали хлеба и картошки, пива и льна, а любители квестов будут искать цветок папоротника.

Впервые в рамках праздника пройдут Дни культуры Украины. Наши южные соседи организуют Сорочинскую ярмарку, также выступит конный театр «Киевская Русь». Состоится презентация белорусских агроусадеб и II Европейских игр, которые в 2019 году примет Минск. Центральным событием праздника «Купалье» в Александрии станет гала-концерт с участием известных исполнителей из Беларуси, России и Украины.

Андрей Кунцевич, заместитель председателя Могилёвского облисполкома:

Мы ждём в гости представителей семи государств. Причём это не только творческие коллективы и ремесленники, но и наши белорусские национальные культурно-общественные организации. Что нам видится очень символичным в год малой родины.