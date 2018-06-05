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Сорочинская ярмарка, поиск цветка папоротника: чем будут удивлять на фестивале «Александрия собирает друзей»

05 июня 2018 12:29
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Новости Беларуси. Темы малой родины и братства славянских народов станут главными на празднике «Купалье» («Александрия собирает друзей»), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сорочинская ярмарка, поиск цветка папоротника: чем будут удивлять на фестивале «Александрия собирает друзей»-1

Подготовка идёт полным ходом, а билеты на гала-концерт уже поступили в продажу. Также пройдут традиционные фестивали хлеба и картошки, пива и льна, а любители квестов будут искать цветок папоротника.

Сорочинская ярмарка, поиск цветка папоротника: чем будут удивлять на фестивале «Александрия собирает друзей»-4

Впервые в рамках праздника пройдут Дни культуры Украины. Наши южные соседи организуют Сорочинскую ярмарку, также выступит конный театр «Киевская Русь». Состоится презентация белорусских агроусадеб и II Европейских игр, которые в 2019 году примет Минск. Центральным событием праздника «Купалье» в Александрии станет гала-концерт с участием известных исполнителей из Беларуси, России и Украины.

Сорочинская ярмарка, поиск цветка папоротника: чем будут удивлять на фестивале «Александрия собирает друзей»-7

Андрей Кунцевич, заместитель председателя Могилёвского облисполкома:
Мы ждём в гости представителей семи государств. Причём это не только творческие коллективы и ремесленники, но и наши белорусские национальные культурно-общественные организации. Что нам видится очень символичным в год малой родины.

Сорочинская ярмарка, поиск цветка папоротника: чем будут удивлять на фестивале «Александрия собирает друзей»-10

Общая протяжённость торговых рядов будет более одного километра – это рекорд фестиваля. На празднике в Александрии ожидают более 100 тысяч гостей. Для их удобства будут организованы дополнительные железнодорожные и автобусные рейсы. Пройдет фестиваль 7 и 8 июля.

Сорочинская ярмарка, поиск цветка папоротника: чем будут удивлять на фестивале «Александрия собирает друзей»-13

# Купалье # Культура # Андрей Кунцевич # Фотофакт

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