«Я езжу в Россию и Беларусь, потому что люблю весь мир. Пиара мне и так хватает». Наталья Орейро о муже, «Диком ангеле» и Иване Урганте

Наталья Орейро вошла в состав жюри конкурса «Славянский базар в Витебске-2018». Певица рассказывала о том, что близко к сердцу принимает выступления участников и что во время некоторых песен она не смогла сдержать слез. На пресс-конференции в Витебске певица рассказала о своих впечатлениях от Беларуси, о своей семье и сериале «Дикий ангел», который сделал ее знаменитой. Мы публикуем выдержки из беседы с певицей. Почему Наталья Орейро плакала на «Славянском базаре в Витебске»? Беларусь Наталья назвала потрясающей и сказала, что наша страна немного напомнила ей Уругвай – ее родину.

Фото: instagram.com/natalia_oreiro_world

В ходе пресс-конференции Наталья спела песню на русском песню, посвященную чемпионату мира в России – «United by love». Кроме русского языка слова в песне Орейро есть на испанском и английском. О языках. «Сложнее, чем русский, мне дается английский язык». О муже. «Меня не волнует возраст, не волнует язык, на котором нужно говорить. Когда любовь настоящая – это не важно. Я влюблена в него, а он – в меня. Муж сейчас со мной не приехал, потому что сын в школе и не может пропускать занятия, и он, как настоящий отец, остался с ним». О «Диком ангеле». «Если бы я сейчас была героиней сериала «Дикий ангел», то я должна была бы играть бабушку. Нам предложили переснять несколько серий, но мне хочется уже сыграть нового персонажа. И люди конечно очень ностальгируют по тем временам, но мы уже не можем оправдать тех надежд, которые на нас когда-то возлагали».