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В Витебске прощаются со «Славянским базаром». Последние впечатления гостей фестиваля – репортаж СТВ

18 июля 2018 19:52
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Новости Беларуси. Витебск прощается со «Славянским базаром». Полторы фестивальные недели были насыщены событиями, которые будут хранить в своих сердцах и зрители, и артисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 150 концертов, выставок, театральных постановок, кинопоказов. Гран-при конкурса исполнителей эстрадной песни впервые в истории фестиваля уехало в Румынию. Награда детского музыкального конкурса отправилась в Украину.

«Я заслужил это». Первые эмоции обладателя Гран-при «Славянского базара»

В Витебске прощаются со «Славянским базаром». Последние впечатления гостей фестиваля – репортаж СТВ-1

Интарс Бусулис – популярный латышский и российский певец – в Беларусь прилетел на самолете, отметив удобство безвизового режима. А сегодня он присматривается к изделиям из глины, дерева и шерсти. Подарки из природных материалов для жены и детей.

В Витебске прощаются со «Славянским базаром». Последние впечатления гостей фестиваля – репортаж СТВ-4

Впервые в 2018 году за «Славянским базаром» можно было следить в режиме онлайн. Сойдя со сцены, артисты попадали в прямой эфир. За неделю – свыше 80 миллионов просмотров. А концерт-закрытия фестиваля одновременно смотрели более миллиона человек через соцсети. И это рекорд.

Робертино Лоретти на «Славянском базаре»: «Будет турне, после которого закончу свою карьеру»

В Витебске прощаются со «Славянским базаром». Последние впечатления гостей фестиваля – репортаж СТВ-7

Оля Полякова, артист (Украина):
Видите, какая Беларусь, какая хитренькая, вот так взяла и всех объединила у себя на территории. На самом деле, это прекрасно. Потому что будущее – в объединении. Будущее, конечно же, в мире, дружбе.

В Витебске прощаются со «Славянским базаром». Последние впечатления гостей фестиваля – репортаж СТВ-10

Звезд шоу-бизнеса в городе уже немного. Но за полторы недели фестиваля, по самым скромным подсчетам, только в Летнем амфитеатре выступили полтысячи артистов. На концертах здесь побывало свыше 100 тысяч зрителей.

В Витебске прощаются со «Славянским базаром». Последние впечатления гостей фестиваля – репортаж СТВ-13

Елена Бичак, турист (Украина):
Мы уже не первый раз гости вашего города. Это, на мою память, по-моему, пятый раз. Всегда он радует своим радушием, теплотой, гостеприимством.

В Витебске прощаются со «Славянским базаром». Последние впечатления гостей фестиваля – репортаж СТВ-16


Цзюньфэй Дун, турист (Китай):
Я приехал из Китая. Здесь не в первый раз. Я обычно гуляю, чтобы купить вашу живопись, а еще ручные изделия.

Тамара Гвердцители на закрытии «Славянского базара»: «Спасибо большое всему народу и каждому слушателю»

В Витебске прощаются со «Славянским базаром». Последние впечатления гостей фестиваля – репортаж СТВ-19

Свыше 150 концертов, выставок, театральных встреч и кинопремьер. 10 километров торговых палаток. И новый фестивальный рекорд от сводного оркестра барабанщиков – 15 тысяч 170 шагов по городу за 1 час и 40 минут. 

В Витебске прощаются со «Славянским базаром». Последние впечатления гостей фестиваля – репортаж СТВ-22

Анастасия Бут, СТВ:
Накануне в Летнем амфитеатре отгремели концерты звезд шансона и Елены Ваенги. А яркую точку в череде фестивальных событий поставит рок-группа «Мумий Тролль». Между тем, Витебск уже начал подготовку к 28 Международному фестивалю искусств. Год пролетит незаметно.

# Славянский базар в Витебске-2018 # Культура # Оля Полякова # Елена Бичак # Людмила Хомикова # Фотофакт

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