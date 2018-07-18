В Витебске прощаются со «Славянским базаром». Последние впечатления гостей фестиваля – репортаж СТВ

Новости Беларуси. Витебск прощается со «Славянским базаром». Полторы фестивальные недели были насыщены событиями, которые будут хранить в своих сердцах и зрители, и артисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 150 концертов, выставок, театральных постановок, кинопоказов. Гран-при конкурса исполнителей эстрадной песни впервые в истории фестиваля уехало в Румынию. Награда детского музыкального конкурса отправилась в Украину. «Я заслужил это». Первые эмоции обладателя Гран-при «Славянского базара»

Интарс Бусулис – популярный латышский и российский певец – в Беларусь прилетел на самолете, отметив удобство безвизового режима. А сегодня он присматривается к изделиям из глины, дерева и шерсти. Подарки из природных материалов для жены и детей.

Впервые в 2018 году за «Славянским базаром» можно было следить в режиме онлайн. Сойдя со сцены, артисты попадали в прямой эфир. За неделю – свыше 80 миллионов просмотров. А концерт-закрытия фестиваля одновременно смотрели более миллиона человек через соцсети. И это рекорд. Робертино Лоретти на «Славянском базаре»: «Будет турне, после которого закончу свою карьеру»

Оля Полякова, артист (Украина):

Видите, какая Беларусь, какая хитренькая, вот так взяла и всех объединила у себя на территории. На самом деле, это прекрасно. Потому что будущее – в объединении. Будущее, конечно же, в мире, дружбе.

Звезд шоу-бизнеса в городе уже немного. Но за полторы недели фестиваля, по самым скромным подсчетам, только в Летнем амфитеатре выступили полтысячи артистов. На концертах здесь побывало свыше 100 тысяч зрителей.

Елена Бичак, турист (Украина):

Мы уже не первый раз гости вашего города. Это, на мою память, по-моему, пятый раз. Всегда он радует своим радушием, теплотой, гостеприимством.



Цзюньфэй Дун, турист (Китай):

Я приехал из Китая. Здесь не в первый раз. Я обычно гуляю, чтобы купить вашу живопись, а еще ручные изделия.

Свыше 150 концертов, выставок, театральных встреч и кинопремьер. 10 километров торговых палаток. И новый фестивальный рекорд от сводного оркестра барабанщиков – 15 тысяч 170 шагов по городу за 1 час и 40 минут.