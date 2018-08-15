Что было: Футбольные фанаты: что бы сказал Фрейд?/ ЕАЭС не без проблем

БАТЭ привез европейских грандов

Футбол этим летом радует. Пока. Интересно было наблюдать за матчами чемпионата мира, даже хотя белорусов там не было. Не менее любопытно следить за процессом внедрения в белорусский спорт эпатажного аргентинца Диего Марадоны, некогда прославленного футболиста. Праздником для наших болельщиков стала победа минского «Динамо» над питерским «Зенитом» 4:0. И вчера вечер удался. В Борисове местный БАТЭ сыграл вничью 1:1 с бакинским «Карабахом». Нашим достаточно было не проиграть, чтобы выйти в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Тем самым борисовчане сделали своим фанатам, да и вообще всем болельщикам страны хороший подарок на осень – матчи с лучшими клубами Европы. Итак, кто против БАТЭ на очереди? Уже известно: клуб ПСВ из Эйндховена – 24-кратный чемпион Нидерландов. Кстати, матчи состоятся 21 августа в Борисове, ответный – 29-го в Эйндховене, а 31 августа ПСВ отмечает свое 105-летие.

А ближайшая игра уже завтра. В третьем квалификационном раунде Лиги Европы наши динамовцы встречаются в гостях с «Зенитом». Как пройдет ответный матч для белорусов? Выйдет ли на поле Артем Дзюба? Несмотря на разгром питерцев в Минске, прогнозы от экспертов исходят разные. При этом они учитывают и то, что трибуны стадиона «Петровский» в этот вечер будут пусты. Почему фанаты «Зенита» пропустят важную игру своей команды? Дело в том, что клуб был наказан УЕФА за поведение фанатов на играх сезона 2017-2018. Вели себя недостойно. Мы с вами и сами это видели в Минске. До матча несколько сотен человек полупьяной колонной средь бела дня прошли по городу, горланя речевки, размахивая бородами, флагами и файерами. Искрили огнями и на трибунах во время игры. Словом, чувствовали себя как дома. Видимо, от глубокого расстройства из-за поражения от каких-то там бульбашей покрошили десятки новеньких сидений на стадионе, который только-только открылся после реконструкции. Фанаты в Борисове тоже не паиньки, но стулья ломать никто не станет. Как зависит результат футбольного матча от количества и поведения зрителей на трибунах? Чтобы ответить на этот вопрос, надо почитать Фрейда. Хоть он и не был спортивным аналитиком, однако в психологии человеческой кое-что понимал.

Интеграция или национальный интерес?

Что-то никак не складываются у нас интеграционные альянсы. Союзное государство, сколько бы ни говорили о его ценности в высоких кабинетах, в народе воспринимается как политическое желание, но не экономическая реальность. Нет, глупо отрицать пользу, которую приносят отдельные совместные решения Минска и Москвы. И все же каждая из сторон имеет, в первую очередь, свои национальные интересы, и это для них главное. Поэтому заседания союзного Совмина, а еще больше – Высшего госсовета – чаще сводятся к урегулированию молочных, пограничных, нефтегазовых и прочих конфликтов между «самыми близкими братьями». Сегодня опять говорили в Минске об интеграции. И снова в том же контексте неполного взаимопонимания. На конференции «Евразийский экономический союз: стратегия дальнейшего развития» первый вице-премьер Василий Матюшевский не скрывал недовольства тем, что происходит в этом объединении. В чем суть критики? Беларусь все делает для того, чтобы по любой сложной ситуации договариваться. Однако другие участники не гнушаются тем, чтобы эти договоренности подвергать ревизии, а то и вовсе нарушать. Если такое происходит, кто остается в невыгодном положении? Конечно, тот, кто выполняет условия добросовестно. Надо или честно следовать совместно поставленным целям, или, по мнению первого вице-премьера, «признать трудности непреодолимыми, умерить амбиции и понизить планку интеграционных притязаний». Первый заместитель министра экономики Дмитрий Крутой даже предложил рассмотреть вопрос о введении реальной ответственности стран за нарушение обязательств. Ясно, что он озвучил не только личное мнение. В пример чиновник привел отношения у наших западных соседей в Евросоюзе, где за нарушение сообща выработанных и принятых соглашений страны наказываются конкретными суммами евро.

По большому счету, какие бы интеграционные союзы не рождались, пусть они будут и процветают. Важно, чтобы людям они не мешали нормально жить, работать, общаться.

Если Вы любознательны, предлагаем посмотреть:

1. Как проходил фестиваль «А- Fest» в Лошицком парке.

2. Откровенное телеинтервью с Сергеем Ростом -- актером, режиссером и юмористом.

В.Д.