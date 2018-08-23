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«Планируем взять рубеж порядка 500 миллионов долларов»: Щёткина о предстоящем V Форуме регионов

23 августа 2018 12:33
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Новости Беларуси. На V Форуме регионов планируют заключить контрактов на 500 миллионов долларов. Сейчас в разработке около полусотни соглашений, в том числе на уровне верхних палат парламентов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Планируем взять рубеж порядка 500 миллионов долларов»: Щёткина о предстоящем V Форуме регионов-1

На эту глобальную бизнес-встречу приедут около 2000 участников из двух стран. Столицей масштабного мероприятия станет Могилев. Впервые в 2018 году на форуме пройдет заседание Совета делового сотрудничества. По мнению экспертов, это будет содействовать налаживанию контактов между бизнесменами двух стран. Высокий статус мероприятия подчеркивает участие глав государств. Планируется, что в этом году форум посетят президенты Беларуси и России.

«Планируем взять рубеж порядка 500 миллионов долларов»: Щёткина о предстоящем V Форуме регионов-4

Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
В работе сейчас находятся порядка 50 соглашений. Это соглашения на уровне правительства Беларуси с регионами, на уровне работы облисполкомов и горисполкома города Минска. И, естественно, 10 соглашений готовятся на уровне наших советов. Мы планируем взять рубеж порядка 500 миллионов долларов по результатам заключения контрактов. Работа идет по всем направлениям.

«Планируем взять рубеж порядка 500 миллионов долларов»: Щёткина о предстоящем V Форуме регионов-7

Кстати, в 2018 главной темой встречи станет развитие регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции. На повестке дня – аграрная сфера, унификация законодательств, цифровая экономика и молодежная политика. Напомню, V Форум регионов пройдет в Могилеве 11-12 октября.

# Беларусь-Россия # Экономика # Марианна Щеткина # Фотофакт

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