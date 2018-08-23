«Планируем взять рубеж порядка 500 миллионов долларов»: Щёткина о предстоящем V Форуме регионов

Новости Беларуси. На V Форуме регионов планируют заключить контрактов на 500 миллионов долларов. Сейчас в разработке около полусотни соглашений, в том числе на уровне верхних палат парламентов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На эту глобальную бизнес-встречу приедут около 2000 участников из двух стран. Столицей масштабного мероприятия станет Могилев. Впервые в 2018 году на форуме пройдет заседание Совета делового сотрудничества. По мнению экспертов, это будет содействовать налаживанию контактов между бизнесменами двух стран. Высокий статус мероприятия подчеркивает участие глав государств. Планируется, что в этом году форум посетят президенты Беларуси и России.

Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

В работе сейчас находятся порядка 50 соглашений. Это соглашения на уровне правительства Беларуси с регионами, на уровне работы облисполкомов и горисполкома города Минска. И, естественно, 10 соглашений готовятся на уровне наших советов. Мы планируем взять рубеж порядка 500 миллионов долларов по результатам заключения контрактов. Работа идет по всем направлениям.