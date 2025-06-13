100 баллов на ЦЭ – как получить такой результат? Истории, которые вдохновляют

Герои нашего следующего материала уж точно привыкли подходить к вопросу не поверхностно, а добираться до сути. И это, безусловно, помогло им достойно сдать централизованный экзамен. Максимально возможный результат – 100 баллов – по государственным языкам получили 979 абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За этими цифрами стоит огромный труд. Средний тестовый результат выпускников превысил 62 балла. Секретами успешной подготовки к испытаниям у тех, кто знает в этом толк, поинтересовались наши корреспонденты. На этой неделе Дарья Малашкина стала настоящей звездой района. Выпускница Залесской школы набрала по 100 баллов на централизованных экзаменах по русскому языку и биологии. Девушка долго и упорно изучала предметы, чтобы осуществить свою мечту.

Дарья Малашкина, выпускница Залесской средней школы Чечерского района:

Точно верю, что хороший результат возможен в любом деле, если верить в себя и много и усердно работать. В 10 классе я твердо решила стать врачом, хотела поучаствовать в университетской олимпиаде. Все получилось, заняла второе место. Мой успех стал возможен благодаря регулярной, систематической подготовке, самодисциплине, а также благодаря поддержке моих родителей, которые всегда вселяли веру в себя. Победа в вузовской олимпиаде гарантировала Дарье место в Гомельском медуниверситете, а 100-балльные сертификаты по ЦЭ лишь подтвердили ее уровень знаний. Для сельской школы достижение воспитанницы стало знаковым событием: это первая в истории учреждения ученица, которая набрала максимум на итоговых испытаниях. Впрочем, другие выпускники тоже показывают хорошие результаты – практически все ребята поступают на бюджетные места.

Еще одним рекордом в Чечерском районе может похвастаться Ирина Потапенко. Учитель гимназии подготовила 8 выпускников, набравших 100 баллов на экзамене по русскому языку. Такой впечатляющий результат за 25-летнюю педагогическую карьеру впервые.