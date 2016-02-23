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Йозеф Блаттер: Купить чемпионат мира по футболу невозможно

23 февраля 2016 17:57
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Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер настаивает на том, что результаты голосования страны-хозяйки чемпионата мира по футболу-2022 не были фальсифицированы.

79-летний Блаттер отрицает все обвинения в коррупции. В настоящее время он ожидает ращения Апелляционного суда ФИФА по делу о 8-летнем отстранении от футбольной деятельности.

Йозеф Блаттер, временно исполняющий обязанности президента ФИФА:
Я уверен, что есть в этом мире справедливость, я не совершал ничего противозаконного.

Выборы нового президента ФИФА состоятся 26 февраля в Цюрихе.

В мае 2015 года Блаттер в пятый раз выиграл президентские выборы, однако уже осенью был отстранен от профессиональной деятельности на 8 лет. Его подозревают в даче взятки (1,3 миллиона фунтов стерлингов) отстраненному главе УЕФА Мишелю Платини.

Йозеф Блаттер, временно исполняющий обязанности президента ФИФА:
Вам не удастся купить чемпионат мира, потому что в этом участвуют высшие политические силы. Я никого не убивал, я не грабил банк, я не брал никаких денег, я даже хорошо обращался со всеми своими бывшими возлюбленными.

Комитет по этике ФИФА будет добиваться увеличения срока дисквалификации до пожизненного отстранения.

Утверждены следующие пять кандидатов на пост президента ФИФА: принц Иордании Али бин Аль-Хуссейн, глава Азиатской футбольной конфедерации шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа, бывший заместитель генерального секретаря ФИФА Жером Шампань, генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино и южноафриканский бизнесмен Токио Севале.

# Футбол # Йозеф Блаттер

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