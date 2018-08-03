Что было: Домрачева сменила винтовку на карандаш/ Экономика освобождается от пут

С днем рождения, Дарья!

Где бы она ни появлялась, всюду люди реагируют на нее как на мировую кинозвезду. Восхищенные взгляды бросали на нее болельщики на финале футбольного чемпионата мира в «Лужниках». Объектом всеобщего внимания она стала на открытии чемпионата мира по вертолетному спорту на «Боровой» под Минском. «А можно Ваш автограф?», «А можно с Вами сфотографироваться?» Такое оно – житейское приложение к славе. Мы говорим о Дарье Домрачевой, которая заслужила эту славу своим талантом и целеустремленностью. 3 августа ей исполняется 32 года. Ни одна из ее ровесниц, пожалуй, во всем мире, к этим годам не сделала свою биографию такой наполненной, какой сделала ее Даша. Единственная среди женщин-биатлонисток четырёхкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира, 5-ти малых Хрустальных глобусов, заслуженный мастер спорта. Герой Беларуси. Два диплома о высшем образовании. Жена и мама.

Месяц назад Дарья Домрачева объявила о завершении спортивной карьеры. В этом ее поддержал муж – легендарный биатлонист норвежец Уле-Эйнар Бьорндален. «Я не нашла оптимального решения, которое бы позволило совмещать две важные области жизни для меня – спортивную карьеру и воспитание ребенка», – заявила она журналистам. Решение «зачехлить винтовку» вполне естественное: семья для женщины – больше, чем спорт. Но присущая Домрачевой активность и спортивный азарт ее не покидают после окончательного схода с дистанции. Они с мужем путешествуют, посещают футбольные матчи, строят свой дом на берегу Минского моря, осваивают серфинг, ездят на БелАЗе, летают на вертолете. Ей интересно делать кино. В 2010 году она в дуэте с партнером сняла фильм в жанре видео-дневника «Дарья Домрачева. Представляя Беларусь». А недавно она создала интернет-магазин спортивной одежды. Как призналась в одном из недавних интервью Дарья, ей с детства нравилось рисовать. И если в голове появлялись какие-нибудь арт-идеи, всегда их «зарисовывала», отсюда и этот дизайн-проект – линия одежды с логотипом «D». Правильно: у каждого должна быть цель. Достиг одной, ставь перед собой следующую.

Наша сегодняшняя именинница – хороший пример для подражания. Учиться жить «по Домрачевой» – это значит воспитывать в себе силу воли, быть оптимистом в любой ситуации, целеустремленным. И даже если ты не станешь олимпийским чемпионом, то обязательно достигнешь успеха в другом деле – своём.

Конкуренция – лекарство для экономики

Медленно, но уверенно мы продвигаемся к той модели экономики, благодаря которой многие страны стали именоваться развитыми. Взять хотя бы последние шаги. На днях было принято, наконец, решение об отмене продажи валютной выручки. Сегодня соответствующий указ вступил в силу. Эта норма ярмом висела на шее предприятий, не давая им маневрировать в сложных экономических ситуациях и развиваться. Отмена обязательной продажи валюты развязала всем – и госсектору, и бизнесу руки. Идет активная (пока еще парламентская) работа над либерализацией уголовного законодательства в отношении экономических преступлений. Обсуждаются проблемные вопросы создания здоровой конкурентной среды в рамках ЕАЭС.

Еще один прогрессивный шаг – вступление в силу новой редакции антимонопольного законодательства. Вкратце. МАРТ будет карать за нарушения не сразу, а сделан акцент на предостережение, предупреждение. Предусмотрены дополнительные меры по пресечению злоупотреблений в отношении потребителей и конкурентов, необоснованному повышению цен, ограничению конкуренции. Установлены запреты на введение в заблуждение относительно места нахождения производителя товара, копирование или имитацию фирменного стиля. Сегодня это очень важное для покупателя дополнение в закон. Мы ведь часто сталкиваемся со всякого рода подделками. А вспомните, как в России подделывают белорусские сыры, сгущенку, мясные изделия. Есть и другие новшества, которые будут способствовать здоровой конкуренции и пойдут на пользу обществу.

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В.Д.