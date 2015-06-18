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18 июня первые белорусские медалисты Европейских игр прибыли в Минск

18 июня 2015 10:07
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Новости Беларуси. «Серебро» в командном турнире Европейских игр в Баку завоевали белорусские лучницы. Бронзовая медаль — у мастера пулевой стрельбы, олимпийского чемпиона Сергея Мартынова. Он показал третий результат на огневой позиции, стреляя из пневматической винтовки по мишени с расстояния в 50 метров.

Всего в Баку 18 июня разыгрывается 16 комплектов наград. В общем зачете сборная Беларуси — в пятерке лучших. 18 июня первые белорусские медалисты Европейских игр прибыли в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Богданович, чемпион Европейских игр по гребле на байдарках и каноэ:
Соревнования всегда проходят по-новому и непредсказуемо, потому что соперники готовятся. Мы выиграли Европейские игры — супер!

Марина Литвинчук, чемпионка Европейских игр по гребле на байдарках и каноэ:
У нас в гребле можно сравнить с чемпионатом мира. Достаточно высокий уровень. У нас вся Европа гребет на уровне чемпионата мира, олимпийских игр.  

# Марина Литвинчук # Андрей Богданович # Европейские игры

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