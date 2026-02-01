Торговля без пошлин, налогов и сборов: что такое МЕРКОСУР и зачем он ЕС?

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Игорь Позняк, ведущий:

Сегодня рассуждаем по-крупному. Одна из самых масштабных сделок XXI века, крупнейшая в мире зона свободной торговли, рукопожатие через Атлантику – все это об историческом соглашении, которое, внимание, спустя четверть века подписано в Парагвае. О чем документ? С одной стороны Евросоюз получает доступ к огромному многомиллионному рынку Южной Америки, а с другой – у стран МЕРКОСУР, компании крупнейших латиноамериканских экономик, появляется прекрасный шанс продавать свою сельхозпродукцию в ЕС и осваивать европейские технологии. И что же в этом плохого? А вы спросите у европейских фермеров, которые уверены, что несколько недель назад в Парагвае росчерком пера политики подписали смертельный приговор всему сельскому хозяйству Европы. И вот ответ тех, кто знает в этом толк.

Итак, тракторы у Триумфальной арки в Париже, молоко на асфальте, горы картошки на брусчатке, навоз рядом с архитектурой в стиле барокко – европейские фермеры, похоже, перебрали все возможные аргументы в попытке защитить свои интересы. Но соглашение между ЕС и МЕРКОСУР подписано. Оно еще не ратифицировано всеми сторонами, а значит, пока не вступило в силу, но это уже детали. Что будет дальше и выдержит ли сельское хозяйство Европы этот фатальный удар? Давайте для начала разберемся в базовой проблематике соглашения Евросоюза и МЕРКОСУР. Урсула фон дер Ляйен довольна и декларирует это как ее в том числе дипломатический триумф.