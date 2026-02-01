Торговля без пошлин, налогов и сборов: что такое МЕРКОСУР и зачем он ЕС?
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Игорь Позняк, ведущий:
Сегодня рассуждаем по-крупному. Одна из самых масштабных сделок XXI века, крупнейшая в мире зона свободной торговли, рукопожатие через Атлантику – все это об историческом соглашении, которое, внимание, спустя четверть века подписано в Парагвае.
О чем документ? С одной стороны Евросоюз получает доступ к огромному многомиллионному рынку Южной Америки, а с другой – у стран МЕРКОСУР, компании крупнейших латиноамериканских экономик, появляется прекрасный шанс продавать свою сельхозпродукцию в ЕС и осваивать европейские технологии.
И что же в этом плохого? А вы спросите у европейских фермеров, которые уверены, что несколько недель назад в Парагвае росчерком пера политики подписали смертельный приговор всему сельскому хозяйству Европы. И вот ответ тех, кто знает в этом толк.
Итак, тракторы у Триумфальной арки в Париже, молоко на асфальте, горы картошки на брусчатке, навоз рядом с архитектурой в стиле барокко – европейские фермеры, похоже, перебрали все возможные аргументы в попытке защитить свои интересы.
Но соглашение между ЕС и МЕРКОСУР подписано. Оно еще не ратифицировано всеми сторонами, а значит, пока не вступило в силу, но это уже детали. Что будет дальше и выдержит ли сельское хозяйство Европы этот фатальный удар? Давайте для начала разберемся в базовой проблематике соглашения Евросоюза и МЕРКОСУР. Урсула фон дер Ляйен довольна и декларирует это как ее в том числе дипломатический триумф.
Никита Беленченко, директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ:
С точки зрения международных отношений, вообще выстраивания отношений с внешними игроками, это выгодно для любого государства, МЕРКОСУР в том числе. Государства Южной и Латинской Америки заинтересованы в установлении сотрудничества между собой. Так родился МЕРКОСУР.
Чтобы было более понятно, это, можно сказать, приблизительно аналогия ЕАЭС. Мы сотрудничаем в рамках ЕАЭС, развиваем отношения. То же самое и МЕРКОСУР. И усилия Европейского союза установить отношения с МЕРКОСУР возникли, вы правы, не сейчас, а 25 лет назад. Это довольно долгий период.
Игорь Позняк:
Белорусские и российские аграрии, сотрудничая в рамках Евразийского союза, не прочат сельскому хозяйству смерть.
Никита Беленченко:
К чему я говорю? Они возникли в условиях глобализации и установления равных торговых отношений с внешними игроками. Но как раз таки за эти 25 лет Евросоюз усилил экономическое давление на сельскохозяйственный сектор.
За счет этой «зеленой» сделки они повысили требования к производству, к понижению пестицидов, снижению уровня удобрений в сельском хозяйстве. Автоматически они сделали хуже условия по производству продукции для сельскохозяйственного сектора. В МЕРКОСУР такого нет. Аграрии Европейского союза прекрасно понимают, что их продукция будет неконкурентоспособна.
И опять-таки усилия Урсулы фон дер Ляйен по активизации подписания соглашения с МЕРКОСУР возникли в условиях, как они называют, давления Соединенных Штатов Америки на Европейский союз и Китая.