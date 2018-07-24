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Дарья Домрачева рассказала, чего ждёт от чемпионата мира по вертолётному спорту

24 июля 2018 15:24
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Новости Беларуси. В Беларуси открывается чемпионат мира по вертолетному спорту 24 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дарья Домрачева рассказала, чего ждёт от чемпионата мира по вертолётному спорту-1

Четырехкратная олимпийская чемпионка, Герой Беларуси Дарья Домрачева рассказала телеканалу СТВ о своих ожиданиях от этих соревнований.

Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка, Герой Беларуси:
Мне кажется, интересное событие. Обещали красивое авиашоу. Мы, конечно, с нетерпением ждем. Я в первый раз на подобного рода соревнованиях. Не знаю, чего ждать, но думаю, что будет интересно.

Полагаем, что Дарья Домрачева точно не будет разочарована увиденным.

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# Авиация # общество # Дарья Домрачева # Фотофакт

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