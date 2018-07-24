Дарья Домрачева рассказала, чего ждёт от чемпионата мира по вертолётному спорту

Новости Беларуси. В Беларуси открывается чемпионат мира по вертолетному спорту 24 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси открывается чемпионат мира по вертолетному спорту 24 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Четырехкратная олимпийская чемпионка, Герой Беларуси Дарья Домрачева рассказала телеканалу СТВ о своих ожиданиях от этих соревнований.
Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка, Герой Беларуси:
Мне кажется, интересное событие. Обещали красивое авиашоу. Мы, конечно, с нетерпением ждем. Я в первый раз на подобного рода соревнованиях. Не знаю, чего ждать, но думаю, что будет интересно.
Полагаем, что Дарья Домрачева точно не будет разочарована увиденным.
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