Дарья Домрачева рассказала, чего ждёт от чемпионата мира по вертолётному спорту

Новости Беларуси. В Беларуси открывается чемпионат мира по вертолетному спорту 24 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четырехкратная олимпийская чемпионка, Герой Беларуси Дарья Домрачева рассказала телеканалу СТВ о своих ожиданиях от этих соревнований.

Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка, Герой Беларуси:

Мне кажется, интересное событие. Обещали красивое авиашоу. Мы, конечно, с нетерпением ждем. Я в первый раз на подобного рода соревнованиях. Не знаю, чего ждать, но думаю, что будет интересно.

Полагаем, что Дарья Домрачева точно не будет разочарована увиденным.