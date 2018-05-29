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Юрий Сенько рассказал, как белорусская таможня готовится ко II Европейским играм

29 мая 2018 20:42
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Новости Беларуси. Белорусская таможня активно готовится ко II Европейским играм. Пункты пропусков ждет серьезная модернизация, закупается современное оборудование, развиваются технологии таможенного оформления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Сенько рассказал, как белорусская таможня готовится ко II Европейским играм-1

А 29 мая, в День ветеранов таможенной службы, в Минске открыли арт-объект. Он символизирует единство и экономическую безопасность Евразийского экономического союза.

Юрий Сенько рассказал, как белорусская таможня готовится ко II Европейским играм-4

Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:
Таможенная служба активно, как и иные министерства, готовится к организации встречи всех туристов, спортсменов, делегаций, которые будут пересекать границу и приезжать в нашу страну на II Европейские игры.

Юрий Сенько рассказал, как белорусская таможня готовится ко II Европейским играм-7

У нас есть план мероприятий по подготовке, по техническому переоснащению, по подготовке пунктов пропуска. Ну и, конечно, подготовке личного состава, чтобы все подразделения у нас работали в том числе и с англоязычными гражданами, которые будут пересекать границу.

Юрий Сенько рассказал, как белорусская таможня готовится ко II Европейским играм-10

Также в комитете состоялось гашение почтового конверта. Специальный штемпель с эмблемой указывает на 25-летнюю историю Витебской, Гомельской, Могилевской и таможни «Минск-2».

# Таможня Беларуси # общество # Юрий Сенько # Фотофакт

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