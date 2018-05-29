Юрий Сенько рассказал, как белорусская таможня готовится ко II Европейским играм
Новости Беларуси. Белорусская таможня активно готовится ко II Европейским играм. Пункты пропусков ждет серьезная модернизация, закупается современное оборудование, развиваются технологии таможенного оформления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А 29 мая, в День ветеранов таможенной службы, в Минске открыли арт-объект. Он символизирует единство и экономическую безопасность Евразийского экономического союза.
Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:
Таможенная служба активно, как и иные министерства, готовится к организации встречи всех туристов, спортсменов, делегаций, которые будут пересекать границу и приезжать в нашу страну на II Европейские игры.
У нас есть план мероприятий по подготовке, по техническому переоснащению, по подготовке пунктов пропуска. Ну и, конечно, подготовке личного состава, чтобы все подразделения у нас работали в том числе и с англоязычными гражданами, которые будут пересекать границу.
Также в комитете состоялось гашение почтового конверта. Специальный штемпель с эмблемой указывает на 25-летнюю историю Витебской, Гомельской, Могилевской и таможни «Минск-2».