Новости Беларуси. Новый импульс для развития конкуренции и справедливые цены для потребителя. 3 августа в Беларуси вступила в силу новая редакция антимонопольного законодательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новый импульс для развития конкуренции и справедливые цены для потребителя. 3 августа в Беларуси вступила в силу новая редакция антимонопольного законодательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она максимально приближена к нормам, которые действуют в странах Евразийского экономического союза. Целая глава документа посвящена недобросовестной конкуренции, от которой, в конечном счете, страдает покупатель.
У специалистов появится больше возможностей оперативно реагировать на необоснованное повышение цен, в том числе пресекать ценовые сговоры крупных игроков рынка. Новинка новой редакции – ввод запрета на копирование или имитацию фирменного стиля. Попытки присвоения ярких особенностей одежды, оформления торгового зала и витрин, будут наказываться по закону.