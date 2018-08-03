Новости Беларуси. Новый импульс для развития конкуренции и справедливые цены для потребителя. 3 августа в Беларуси вступила в силу новая редакция антимонопольного законодательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она максимально приближена к нормам, которые действуют в странах Евразийского экономического союза. Целая глава документа посвящена недобросовестной конкуренции, от которой, в конечном счете, страдает покупатель.