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3 августа в Беларуси вступила в силу новая редакция антимонопольного законодательства

03 августа 2018 06:47
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Новости Беларуси. Новый импульс для развития конкуренции и справедливые цены для потребителя. 3 августа в Беларуси вступила в силу новая редакция антимонопольного законодательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3 августа в Беларуси вступила в силу новая редакция антимонопольного законодательства-1

Она максимально приближена к нормам, которые действуют в странах Евразийского экономического союза. Целая глава документа посвящена недобросовестной конкуренции, от которой, в конечном счете, страдает покупатель.

3 августа в Беларуси вступила в силу новая редакция антимонопольного законодательства-4

У специалистов появится больше возможностей оперативно реагировать на необоснованное повышение цен, в том числе пресекать ценовые сговоры крупных игроков рынка. Новинка новой редакции – ввод запрета на копирование или имитацию фирменного стиля. Попытки присвоения ярких особенностей одежды, оформления торгового зала и витрин, будут наказываться по закону.

# Антимонопольное законодательство Беларуси # Экономика # Фотофакт

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