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Новости по тегу #Дарья Домрачева

Лукашенко поздравил Героя Беларуси Дарью Домрачеву с днем рождения
03 августа 2026 10:35

Лукашенко поздравил Героя Беларуси Дарью Домрачеву с днем рождения

Активности, именитые гости и выступления артистов! В Минске проходит финал «Олимпийского дня»
27 июня 2026 14:07

Активности, именитые гости и выступления артистов! В Минске проходит финал «Олимпийского дня»

«Снежный снайпер» – в Раубичах состоялся финал республиканских соревнований по биатлону
15 февраля 2026 13:44

«Снежный снайпер» – в Раубичах состоялся финал республиканских соревнований по биатлону

168 биатлонистов принимают участие в финальном этапе «Снежного снайпера» в Раубичах
13 февраля 2026 20:07

168 биатлонистов принимают участие в финальном этапе «Снежного снайпера» в Раубичах

Эту церемонию спортсменка помнит до сих пор! Домрачева о том, как ей вручали звезду Героя
13 апреля 2025 17:42

Эту церемонию спортсменка помнит до сих пор! Домрачева о том, как ей вручали звезду Героя

Прошёл завершающий день Кубка сильнейших – белорусы завоевали 12 медалей
23 февраля 2025 13:43

Прошёл завершающий день Кубка сильнейших – белорусы завоевали 12 медалей

Белорусские биатлонисты завоевали шесть медалей на Кубке сильнейших
16 февраля 2025 17:46

Белорусские биатлонисты завоевали шесть медалей на Кубке сильнейших

Белорусы завоевали три медали в первый день Кубка сильнейших по биатлону
15 февраля 2025 14:01

Белорусы завоевали три медали в первый день Кубка сильнейших по биатлону

Турнир по биатлону «Снежный снайпер» – как прошёл старт и кто из знаменитостей посетил соревнования?
09 февраля 2025 17:57

Турнир по биатлону «Снежный снайпер» – как прошёл старт и кто из знаменитостей посетил соревнования?

Дарья Домрачева наградила участников соревнований «Снежный снайпер»
07 февраля 2025 13:44

Дарья Домрачева наградила участников соревнований «Снежный снайпер»

10 лет зимней Олимпиаде в Сочи! Вспоминаем триумфальные для белорусов Игры
21 февраля 2024 12:47

10 лет зимней Олимпиаде в Сочи! Вспоминаем триумфальные для белорусов Игры

Дарья Домрачева передала в музей НОК Беларуси олимпийскую медаль
14 октября 2023 19:41

Дарья Домрачева передала в музей НОК Беларуси олимпийскую медаль