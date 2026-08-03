Новости по тегу #Дарья Домрачева

Александр Лукашенко пожелал Дарье Домрачевой крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов во всех начинаниях.
Спортивно-благотворительный проект стартовал 15 июня. В течение почти двух недель несколько сотен белорусов совершали тренировки, чтобы внести свой вклад в дело помощи тяжелобольным детям
Среди зрителей заметной фигурой стала четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.
По количеству завоеванных медалей лидерства захватили команды Минска и Брестской области – в их активе по пять наград.
Говорит, воспоминания немного сумбурные, но точно одни из самых ярких в жизни.
Особенно успешным получился мужской массовый старт. Лидер национальной сборной Антон Смольский вновь не дал никому усомниться в своем превосходстве.
После двух дней соревнований в копилке белорусов 6 наград – по 2 золота, серебра и бронзы.
Высокий класс подтвердили лидеры нашей национальной команды – Антон и Динара Смольские. Настоящим открытием дня можно назвать и нашего Илью Авсеенко, подняться на пьедестал которому не помешал даже один штрафной круг.
В 2025 году на старте соревнований приняли участие более 14 тысяч ребят в трех возрастах. В финал пробились 168. Все они, конечно, прибыли на базу Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи».
Прославленная биатлонистка пожелала всем ребятам, которые не попали в медальную церемонию, не сдаваться.
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