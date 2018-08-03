Отряд из Питера помогает возводить студенческую деревню в Минске. Как молодежь путешествует, работает и зарабатывает?
Новости Беларуси. 15 бойцов трудовых отрядов из Санкт-Петербурга помогают возводить студенческую деревню в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже через год она примет участников и болельщиков II Европейских игр. Чем живет студотрядовское движение в Беларуси?
Встретили хлебом и солью – делится Никита первыми впечатлениями о Беларуси. Раньше бывал здесь только проездом. А потому не стал упускать возможности познакомиться ближе со страной, обрести новые навыки и заодно заработать. В отряде он командир. Потомственный.
Никита Бельдянов, командир студенческого строительного отряда «Возрождение»:
Отец сыграл свою роль. Рассказывал много про свою молодость, как он в студенческие отряды ездил. Мне стало интересно, думаю, дай попробую. Ну, собственно, вступил и сейчас здесь. А почему продолжаю? Интересно. У меня вот навыки руководителя сейчас отрабатываются, определенные нюансы. Шишки набиваю, учусь на них.
Рабочий день у ребят с 8 до 5-ти вечера. Время остается и на знакомство с Минском, и на веселье. Это, кстати, одна из старейших традиций студотрядовского движения – успеть за 3 летних месяца отметить все главные праздники. Новый год, например, в ночь на 1 июля, питерцы уже встретили в нашей стране.
Алексей Дудоров:
Мы салаты сделали, елочку импровизированную. Пусть даже немного не выспались, все равно все были довольны, хоть и вставать в 6 утра потом. В принципе, отметили 23 февраля уже, девчонки для нас постарались. Тоже было очень весело. Впереди у нас 8 марта, оно будет 8 августа уже.
II Европейские игры – это уже праздник спортивный. Часть его гостей планируется размещать здесь, в общежитиях студенческой деревни. Строители со студентами ведут фасадные, сантехнические и отделочные работы в новом здании. 25 этажей, вместит до 1800 человек.
Николай Высоцкий, производитель работ ОАО «Стройтрест №4»:
В декабре у нас идет сдача объекта, затем месяц на эксплуатацию. И после этого, я думаю, что будет уже заселение студентов. А в дальнейшем на Европейские игры сюда планируется заселять болельщиков, которые приедут к нам в гости в Республику Беларусь.
Камилла Шах, СТВ:
Студенческая деревня в этом году была объявлена городской молодежной стройкой. И пока питерские студенты возводят будущее – минская молодежь реставрирует прошлое. Наши студенты это лето проводят в Царском селе.