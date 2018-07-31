Экономические звёзды сошлись: в Беларуси с предприятий снимают обязанность по продаже валютной выручки

Новости Беларуси. С предприятий снимают обязанность по продаже валютной выручки. Соответствующий указ подписал Президент.

Эксперты уже назвали это решение очередным серьезным шагом в упрощении работы крупного бизнеса в стране.

17 стран в самых разных точках планеты. Партнеры по Евразийскому союзу и Республика Корея. Три четверти товара предприятия отгружают на экспорт, только за полгода наторговали на 28 миллионов долларов. География интересов этого текстильного гиганта предполагает не только диалог на иностранном языке, но и расчеты в иностранной валюте.

Виктор Матиевич, генеральный директор текстильного предприятия:

Мы осуществляем сегодня достаточно мощные технические переоснащения. Необходима закупка оборудования и, конечно же, текущая работа по закупке химикатов и красителей, которые закупаются в основном за пределами Республики Беларусь. Предприятие, продавая валютную выручку, теряло на обменном курсе. А закупая ее, мы теряли время и средства на приобретение валюты.

Экспортеры действительно могут вздохнуть свободнее. Обязательная продажа валютной выручки осталась в прошлом. Что это значит? Дело в том, что порой складывалась парадоксальная ситуация. Работала схема: получил прибыль в валюте – обязательно конвертируй ее часть в рубли через валютно-фондовую биржу.

А затем приходилось снова покупать валюту все на той же бирже, чтобы, например, погасить кредит или рассчитаться с поставщиками. Вот только курс мог быть уже совсем другим. Да и бумажная волокита отнимала силы и нервы. Документ с первых минут окрестили революционным шагом на пути либерализации бизнеса.

Андрей Дерех, председатель совета директоров инвестиционной компании:

Комиссии, которые выплачивались при купле-продаже, также влияют на экономику предприятия, не говоря уже о курсовых разницах. Нужно отметить, что этот указ революционный с точки зрения либерализации валютного рынка. Принятие данного указа стало правильным методом к дедолларизации нашей экономики.

Оценят нововведения и те предприятия, которые закупают оборудование у иностранных партнеров. Минус – затраты на конверсию. Плюс – скорость принятия решения.

Виктор Щетько, заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»:

Предприятие самостоятельно будет принимать решение о том, сколько выручки валютной продать для того, чтобы обслуживать какие-то белорусские услуги и сколько выручки валютной оставить для того, чтобы пустить на комплектацию техники.

О том, что систему нужно переформатировать, говорили давно. Причем и бизнес, и власти. К отказу от обязательной продажи валютной выручки планомерно шли несколько лет. Постепенно снижали процент. Последнее время сумма обязательной продажи составляла 10 % от всей валютной выручки. Но для полной отмены норматива нужно было, чтобы сошлись экономические звезды. Еще два года назад аналитики Евразийского банка развития называли три условия, которые необходимы для либерализации валютных отношений. Стабильный уровень золотовалютных резервов, положительный платежный баланс и высокая степень доверия населения к национальной валюте. Принятое решение – уверенная демонстрация: все условия выполняются.

Владимир Зиновский, министр экономики Беларуси:

Валюта нужна нашим предприятиям только для расчета за рубежом. Не надо, чтобы валюта «ходила» на рынках внутри страны, надо пользоваться крепким белорусским рублем. Правительство, как экономика показывает, все делает для того, чтобы ставки смогли снизиться, а укрепление белорусского рубля позволило не закупать излишне эту валюту.