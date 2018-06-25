Что было: Домрачева навсегда сошла с дистанции/ Доходное место

Женский биатлон: этап «закисления»?

Есть в биатлоне такой термин – «закисление». Как правило, оно настигает спортсмена на сложном участке трассы, например, на большом подъеме. После «закисления» биатлонисту необходимо немного отдохнуть и собраться с силами для продолжения дистанции. Белорусский женский биатлон, похоже, сегодня пребывает в таком же состоянии. Преодоление в южнокорейском Пхёнчхане «большого подъема» принесло нашей сборной в составе Алимбековой, Домрачевой, Кривко и Скардино олимпийское золото и серебро. Для страны это был настоящий праздник. Да что говорить, женский биатлон и до Олимпиады радовал белорусов победами. Бесспорным фаворитом здесь всегда шла Дарья. Для нее самыми звездными были сочинские старты. Всего у нашей спортсменки четыре олимпийских золота. Таких успехов пока не добивался никто из женщин в этом виде спорта. Дарья Домрачева – самая титулованная биатлонистка в мире, единственная в стране женщина – Герой Беларуси.

Сегодня она созвала пресс-конференцию, на которой объявила о завершении карьеры. Ранее в одном из интервью намекал на вероятность такого решения ее муж – легендарный «король биатлона» Уле-Эйнар Бьорндален. Сама чемпионка призналась, что последнее время накопилась усталость. Понятно: тренировки, соревнования, внимание ребенку, дом, семья. «Я не нашла оптимального решения, которое бы позволило совмещать две важные области жизни для меня – спортивную карьеру и воспитание ребенка», – заявила Домрачева журналистам. А в начале месяца к огорчению фанатов биатлона прозвучало сообщение об уходе из спорта Надежды Скардино – мировой рекордсменки по точности стрельбы. Третья участница золотой олимпийской четверки Ирина Кривко этой весной вышла замуж. Как сложится ее дальнейшая спортивная судьба, мы узнаем ближе к началу сезона. «На лыжне» остается самая молодая участница команды Динара Алимбекова. Значит, есть кому продолжать медальную гонку. Важно, чтобы для белорусского биатлона это состояние «закисления», когда надо перевести дух, не затянулось надолго. Да, собственно, серьезных оснований для таких опасений и нет. Конечно, Домрачева – пример из редких. Но растет поколение новых спортсменов, кто-то из них сменит наших выдающихся биатлонистов на пьедесталах. А пока молодежь закрывает мишени в турнире «Снежный снайпер». Это хорошая школа.

Где азартнее воруют

Заместитель генпрокурора республики Алексей Стук сегодня рассказал, где в Беларуси больше всего выявлено коррупционных преступлений. Оказывается, самые хлебные места – на транспорте и в промышленности. Там за пять месяцев зарегистрировано 192 и 132 преступления соответственно. Скромнее показатели в здравоохранении (114), строительстве (98) и образовании (89). Если взглянуть на картину в общем по стране, то за этот период учтено более 1100 коррупционных преступлений. Это почти вдвое больше прошлогоднего.

Судя по новостям, так у нас чуть ли не каждый день кого-то берут за взятки. По большей части – начальников. Так что прокурорской статистике можно верить. Правда, Стук связал рост с рассмотрением судами многоэпизодных дел. Надо понимать, – берут по много раз, пока не попадутся. Если в деньгах оценивать коррупционную деятельность провинившихся, то ущерб Родине они нанесли почти на 9 млн. рублей. Бывали же у нас «дорогие» эпизоды. Тот же бывший помощник Президента Сергей Ровнейко взял 200 тысяч долларов. Но государство при этом материально не проигрывает: у «сидельцев» имущества арестовано почти на 11 млн. руб., они возместили ущерб во время следствия на 36,5 процента.

Надо бы сообщить обществу, за что у нас взятки дают и берут. По мнению генпрокуратуры, наиболее распространенные: за нарушение порядка проведения закупок, оказание чиновником предпочтения интересам других лиц или фирм, использование служебного положения при решении личных вопросов.

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