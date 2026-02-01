Соглашение с МЕРКОСУР сделает продукцию европейских фермеров нерентабельной

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Сегодня рассуждаем по-крупному. Одна из самых масштабных сделок XXI века, крупнейшая в мире зона свободной торговли, рукопожатие через Атлантику – все это об историческом соглашении, которое, внимание, спустя четверть века подписано в Парагвае.
Что такое МЕРКОСУР и зачем он ЕС, читайте здесь.
Николай Пархитько, кандидат исторических наук, доцент РУДН и Финансового университета при правительстве РФ:
Если до определенного момента, когда Евросоюз пошел по пути абсолютно беспрецедентного санкционного самоубийства, я это так называю (белорусские и российские удобрения), когда они своими собственными руками подняли цену на себестоимость аграрной продукции – с этого момента продукция фермерских хозяйств, не агрохолдингов, а фермерских хозяйств, стала нерентабельна внутри Евросоюза.
Уже тогда было тяжело. Что сейчас? Если предположить, что в рамках этого соглашения, которое заключено с МЕРКОСУР, дешевые агропромышленные товары пойдут на рынок Евросоюза, то фермерам просто-напросто станет бессмысленно производить собственное. Она станет неконкурентоспособна и нерентабельна. Поэтому можно понять, откуда берутся трактора в центре городов.