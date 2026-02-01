От слуцких поясов до хирургических нитей – белорусская шёлковая история. Выгодно ли своё производство?

Авторский проект Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ. Слуцкий пояс. Более 2,5 веков это название – синоним белорусской роскоши. Тогда, в XVIII веке, над одним поясом мастер мог работать до двух лет, вплетая в узор килограммы золота и серебра. Но основой, душой этого богатства была тончайшая шелковая нить.

Наталья Новосадова, начальник производства РУП «Слуцкие пояса»:

Один пояс изготавливался от полугода до нескольких лет. А сегодня пояс изготавливается 60 часов непрерывной работы. Пояс 3,5 метра в длину и 33 сантиметра в ширину. Изготавливается он из натурального шелка, 82 % состоит из серебра и золота. Шелк мы привозим, естественно, из Китая. А золото и серебро – из ближайшей России.

И что же сегодня? Мы перенеслись из музейных залов в цех современной художественной фабрики. Здесь, на единственном в мире станке, один пояс создается гораздо быстрее. И главная традиция не застыла в прошлом. Она живет в экспериментах. Эксклюзивно для нашей съемочной группы – новый дизайн слуцкого пояса.

Диана Головач, корреспондент:

Вся эта красота – результат уникального союза таланта слуцких мастеров и природного чуда. Идеальные нити, которые может создать только одно живое существо – шелкопряд. Ни один завод не может повторить эту технологию. Но для слуцких поясов материал везли издалека. Шелкопряд, создавший его, был теплолюбивым и привередливым, ел только листья шелковицы. И тут возник вопрос – можно ли найти гусеницу, которая будет работать здесь, на местном сырье?

На этот вызов ответили ученые Витебского государственного университета имени Петра Мироновича Машерова. Их объектом стал не тутовый, а дубовый шелкопряд – более выносливый и неприхотливый. После Второй мировой разведка доложила Сталину – форма японских офицеров Квантунской армии, сшитая из шелка дубового шелкопряда, служила по 30 лет. Нить была грубее, но прочнее стали той же толщины. Исследования, начатые еще в послевоенные годы, стали настоящим научным прорывом. Ученые выяснили, как листья березы, дуба и ивы влияют на качество будущей шелковой нити. Опыты были настолько масштабны, что их перенесли на Полесье. Эта работа легла в основу десятков диссертаций и доказала – создать своего производителя шелка в Беларуси биологически возможно.

Татьяна Толкачева, декан факультета химико-биологических и географических наук ВГУ имени П.М. Машерова:

В последующем направление исследований изменилось уже на получение биологически активных веществ из куколок китайского дубового шелкопряда. Был получен вводный экстракт куколок китайского дубового шелкопряда по патенту Республики Беларусь, и установлены его свойства – и иммуностимулирующие, и ранозаживляющие, подавляющие рост раковых клеток, стимулирующие рост растений.

От теории к практике. Логичным следующим шагом должен был стать Витебский комбинат шелковых тканей. Однако история распорядилась иначе. В середине века мировая легкая промышленность совершила революционный поворот к синтетике. Нейлон и капрон оказались дешевле и доступнее, чем капризный натуральный шелк. Комбинат, как и многие другие, перешел на искусственное волокно. Попытки возродить лесное шелководство в 90-е годы не смогли пережить жестких экономических реалий. В итоге комбинат признали банкротом и закрыли.

А что же в легкой промышленности сегодня? Современная белорусская шелковая история пишется в двух плоскостях. Первая – это высокое искусство и дизайн. Тот же слуцкий пояс, но создаваемый на современном оборудовании. Изящные платки, элитное белье из того самого китайского шелка-сорца. Вторая плоскость – наукоемкие ниши, например, хирургические нити. Прямой вопрос экономики – выгодно ли свое производство сырья? Ответ пока очевиден.